Горбуша по сниженным ценам появится в магазинах Хабаровска через неделю

Несмотря на ограничения, введенные на лов летней кеты и горбуши в Амуре и Амурском лимане, предприниматели готовы участвовать в социальном проекте в этом году. Потребность, которую заявили торговые сети по лососевым, рыбопромысловики готовы обеспечить. Это около 380 тонн рыбы. По сниженным ценам в продажу также поступит рыба частиковых пород, навага и корюшка. Объемы поставок еще предстоит определить.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, первую партию летней горбуши, которая будет продоваться не дороже чем 144 р. за кг., доставят в Хабаровск на следующей неделе. Это около 13 тонн. Рыбу распределят между торговыми сетями «Самбери» и «Ветеран». Продажи также будут организованы на ярмарках «Выходного дня».

- Прорабатываются вопросы логистики, чтобы максимально снизить цену. Рыба будет поставляться в Хабаровск на холодный склад временного хранения. После этого партии будут распределяться по торговым сетям, - отмечает начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства краевого минсельхоза Роман Фофанов.

Между тем, сроки поставок первых партий пришлось несколько отодвинуть из-за непогоды в Северо-Охотоморской подзоне, где ведут промысел предприятия края. При этом из-за запрета на лов лососевых в Амуре и Амурском лимане, предприятия снизили объемы добычи в несколько раз. Наиболее крупные партии свежемороженой и охлажденной рыбы в торговые сети края предприниматели планируют на осеннюю путину, когда будут сняты ограничения на промысел.