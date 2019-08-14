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Горбуша по сниженным ценам появится в магазинах Хабаровска через неделю
Несмотря на ограничения, введенные на лов летней кеты и горбуши в Амуре и Амурском лимане, предприниматели готовы участвовать в социальном проекте в этом году. Потребность, которую заявили торговые сети по лососевым, рыбопромысловики готовы обеспечить. Это около 380 тонн рыбы. По сниженным ценам в продажу также поступит рыба частиковых пород, навага и корюшка. Объемы поставок еще предстоит определить.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, первую партию летней горбуши, которая будет продоваться не дороже чем 144 р. за кг., доставят в Хабаровск на следующей неделе. Это около 13 тонн. Рыбу распределят между торговыми сетями «Самбери» и «Ветеран». Продажи также будут организованы на ярмарках «Выходного дня».
Между тем, сроки поставок первых партий пришлось несколько отодвинуть из-за непогоды в Северо-Охотоморской подзоне, где ведут промысел предприятия края. При этом из-за запрета на лов лососевых в Амуре и Амурском лимане, предприятия снизили объемы добычи в несколько раз. Наиболее крупные партии свежемороженой и охлажденной рыбы в торговые сети края предприниматели планируют на осеннюю путину, когда будут сняты ограничения на промысел.
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