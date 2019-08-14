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Дебаркадеры отбуксируют к Большому Уссурийскому острову
Из-за повышения уровня паводковых вод в реке Амур, дебаркадеры, входящие в состав пункта пропуска «Хабаровск», будут перемещены. Такое решение приняли министерство транспорта и дорожного хозяйства края совместно с АО «Хабаровскводтранс». Как сообщает пресс-служба правительства региона, на время прохождения гребня паводка дебаркадеры отбуксируют в район базы РОП ФБУ «Администрация Амурводпуть» на Большом Уссурийском острове.
Напомним, накануне по итогам заседания региональной комиссии по ЧС, скорректированы сроки прихода гребня волны, а также сценарий возможных негативных последствий. Дополнительное ухудшение гидрологической обстановки могут вызвать два мощных тайфуна с территории КНР и Японии.
По состоянию на 14.00 14 августа уровень Амура у Хабаровска составляет 565 см.
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