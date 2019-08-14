Дебаркадеры отбуксируют к Большому Уссурийскому острову

Из-за повышения уровня паводковых вод в реке Амур, дебаркадеры, входящие в состав пункта пропуска «Хабаровск», будут перемещены. Такое решение приняли министерство транспорта и дорожного хозяйства края совместно с АО «Хабаровскводтранс». Как сообщает пресс-служба правительства региона, на время прохождения гребня паводка дебаркадеры отбуксируют в район базы РОП ФБУ «Администрация Амурводпуть» на Большом Уссурийском острове.

- Необходимость перемещения обусловлена тем, что из-за повышения уровня Амура нахождение дебаркадеров у «Речного вокзала» представляет угрозу для причальных сооружений и является небезопасным. В настоящее время решается вопрос по организации буксировки к месту временного базирования. Ожидается, что работы проведут в ближайшие дни. Решение о возвращении дебаркадеров и возобновлении работы пункта пропуска, а также междугородних рейсов в Фуюань, будет принято дополнительно, после того, как уровень Амура опустится ниже критической отметки в 520 см, - пояснили в краевом минтрансе.

Напомним, накануне по итогам заседания региональной комиссии по ЧС, скорректированы сроки прихода гребня волны, а также сценарий возможных негативных последствий. Дополнительное ухудшение гидрологической обстановки могут вызвать два мощных тайфуна с территории КНР и Японии.

По состоянию на 14.00 14 августа уровень Амура у Хабаровска составляет 565 см.