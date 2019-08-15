Хабаровский край всё меньше похож на территорию процветания

Последние исследования, которые публикует Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, идут вразрез с обещаниями улучшить жизнь местного населения, которые мы слышим в течение последних одиннадцати месяцев.

С января по май текущего года в регионе появилось на свет 5 944 младенцев, в то время как за первые пять месяцев 2018 года – 6 100. При этом, если за оговариваемый период прошлого года естественная убыль населения (разница между численностью умерших и родившихся) составила 1 237 человек, то в этом году – уже 1 703 человека.

За тот же период – с января по май 2019 года – из края уехали 17 840 человек. Причем трудовых мигрантов, которые приезжали на время и отбыли на родину, не так много. Основная часть уехавших – жители края, сменившие регион проживания. Их 14 370 человек. Люди продолжают уезжать в поисках более мягкогоклимата, лучших условий для образования детей, менее жестких тарифов ЖКХ и цен на жизнь в принципе. Перспективы, как и раньше, они не видят.

Один из значимых показателей в сфере экономики - индекс обрабатывающих производств – сократился на 14,4%. На 5% упали объемы выпуска напитков, текстиля и одежды, полиграфической продукции, химикатов, оборудования, мебели и даже транспортных средств. До 97% в сравнении с предыдущим годом снизились обороты в сельском хозяйстве. Больше всего «просела» туристическая отрасль – на 30%.

Если говорить конкретно о выпуске продуктов питания в крае, то хуже всего в первом полугодии нынешнего года обстоят дела с местным производством свинины (всего 31,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года), обработанного молока, в т.ч. такого, которое используется для детского питания (78,5% от прошлогодних объемов) и выпечкой специализированных хлебобулочных изделий, в т.ч. диетических (68,5% от прошлогодних объемов).

При этом что крупный, что малый бизнес ощущает себя в подвешенном состоянии, не имея уверенности в перспективах развития.



- Банки, когда слышат то, что говорят чиновники краевого правительства, начинают напрягаться. Они запрашивают у предпринимателей дополнительную информацию, вводят новые ковенанты (дополнительные условия). Они видят, что правительство то поддерживает какие-то проекты, то потом не поддерживает. Кавардак там с кадрами, на мой взгляд. Это все усложняет работу. По-моему, все опустили руки. Пахнет стагнацией, а это самое плохое, - считает глава группы компаний «Невада» Юрий Егоров.

- Мы составили программу развития именно Хабаровского края, где прописываем все с каждого населенного пункта, начиная с мелкой деревни до города. Так мы обозначили, какие проблемы стоят: у кого-то воды нет, у кого-то канализации, электричества. И дальше приступаем к плановой работе… Да, денег нет, ну как всегда, но это нужно начинать, деньги найдутся. Самое главное, чтобы население поверило в то, что мы начинаем развиваться, и поддержало. Как только население поддержит, малый, средний бизнес, частники, все получится. Уверен, что у нас все получится, - цитировали тогда Сергея Фургала федеральные коллеги.

Сказанное одним из самых известных в крае бизнесменов – сигнал тревоги не только для сферы приложения инвестиций или экономики вообще. Социальная сфера не может существовать в отрыве от зарабатывания денег. А в Хабаровском крае, несмотря на то, что новая команда находится у власти почти год, до сих пор нет выверенной концепции дальнейшего развития.Кадровая чехарда в окружении Сергея Фургала давно перестала быть поводом к обсуждению, обернувшись главной проблемой для края – грамотные и опытные профессионалы не хотят работать в правительстве региона. Важные посты в буквальном смысле слова «затыкают» случайными людьми.Между тем еще в начале года глава региона, общаясь с журналистом РИА «Новости», утверждал, что в Хабаровском крае начинается «период бурного внутреннего развития».Складывается впечатление, что в правительстве края слишком преувеличили значимость веры населения. Иначе как объяснить, что до сих пор никакого движения вперед под руководством новой команды особо не ощущается, а вот фон ура-победной поддержки в СМИ и соцсетях подогревается все сильнее?





Евгений Мезенцев

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края