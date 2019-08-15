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Глава МЧС оценил в Хабаровске готовность к новой волне паводка
В Хабаровск прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Вблизи недавно построенной дамбы в затоне РЭБ флота он провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады о паводковой обстановке. На удаленной связи были все регионы Дальнего Востока, где сегодня наблюдается неблагоприятная ситуация.
В Хабаровском крае активно готовятся к четвертой волне паводка, которая, по данным синоптиков, придет в регион примерно к 19 августа. Уровень Амура, вопреки предыдущим прогнозам, вырастет еще почти на метр - до 630-680 см. Властям предстоит срочно скорректировать все планы реагирования.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровске в связи с новыми отметками воды на набережной стадиона имени Ленина в районе Яхт-клуба срочно отсыпается вторая временная дамба. Само здание клуба планируется обложить мешками с песком. Таким образом будет ликвидировано еще одно слабое место в городе.
Глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул, что главная задача в сложившейся ситуации - не допустить гибели людей. Для усиления краевой группировки спасателей министр уже распорядился перебросить из Амурской области авиацию МЧС. Она же доставит и дополнительное оборудование, которое может понадобиться при ликвидации последствий паводка.
Напомним, что ранее в Хабаровском крае ожидалось только три волны паводка, последняя из которых должна была подойти к краевой столице 12-14 августа с отметками не выше 600 см. Но два мощных тайфуна "Лекима" и "Кроса", двигающихся со стороны КНР и Японии, внесли корректировки в прогнозы. С 14 по 17 августа в регионе выпадет до 100-150 мм осадков. Проливные дожди пройдут также в верховьях Сунгари и Уссури, что сформирует к 19 августа четвертую волну половодья.
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