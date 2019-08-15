Амурский паводок подтопил Нанайский район

Там были отмечены первые подтопления территории. На утро 15 августа водой залито 8 огородов, а также 4 участка автодорог к селам Синда, Дада, Найхин и Дубовый Мыс. В район выдвинулись спасатели МЧС, которые останутся там до окончания половодья.

- Оперативная группа состоит из 22 сотрудников. В распоряжении у них 6 единиц техники, в том числе 3 плавсредства. Спасатели будут базироваться в селе Троицкое. Их задача – контролировать ситуацию для того, чтобы при необходимости оперативно оказать помощь населению. Всего в крае сейчас сформировано 3 подобные группы. Кроме Нанайского района спасатели работают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Отдельно ситуация отслеживается в Хабаровском районе, где также уже есть многочисленные подтопления, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Между тем, в Хабаровске продолжают готовиться к встрече четвертой волны паводка, которая подойдет к краевой столице к 19 августа, после чего начнет спускаться вниз по Амуру. Сегодня уровень воды у города на 10 часов составил 571 см, прибавив за сутки еще 7 см. На набережной в районе Яхт-клуба по поручению краевых властей срочно возводится вторая временная дамба. Первую отсыпали перед затоном РЭБ флот в районе улицы Пионерской для защиты жилых микрорайонов, вплотную примыкающих к прибрежной полосе. Обе дамбы позволят сдерживать реку до уровня 7,5 метров.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в городской черте уже подтоплено 12 приусадебных участков по улицам Вилюйская, Богачева, Керченская, Архаринская, Штормовая, а также в проездах Кемеровский и Ульяновский. На островах левобережья водой залиты 1666 дач. Кроме того, подтоплены 3 участка дорог на ул. Штормовая, 10, ул. Приёмная, 40, между улицами Прибрежная и Минусинская.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка у города ожидается 19-23 августа с отметками 630-680 см при опасном уровне в 600 см. До Комсомольска-на-Амуре гребень волны дойдет к 25-29 августа с теми же значениями, что и у краевой столицы. Опасный уровень у города Юности начинается с 650 см.