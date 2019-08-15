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Амурский паводок подтопил Нанайский район
Там были отмечены первые подтопления территории. На утро 15 августа водой залито 8 огородов, а также 4 участка автодорог к селам Синда, Дада, Найхин и Дубовый Мыс. В район выдвинулись спасатели МЧС, которые останутся там до окончания половодья.
Между тем, в Хабаровске продолжают готовиться к встрече четвертой волны паводка, которая подойдет к краевой столице к 19 августа, после чего начнет спускаться вниз по Амуру. Сегодня уровень воды у города на 10 часов составил 571 см, прибавив за сутки еще 7 см. На набережной в районе Яхт-клуба по поручению краевых властей срочно возводится вторая временная дамба. Первую отсыпали перед затоном РЭБ флот в районе улицы Пионерской для защиты жилых микрорайонов, вплотную примыкающих к прибрежной полосе. Обе дамбы позволят сдерживать реку до уровня 7,5 метров.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в городской черте уже подтоплено 12 приусадебных участков по улицам Вилюйская, Богачева, Керченская, Архаринская, Штормовая, а также в проездах Кемеровский и Ульяновский. На островах левобережья водой залиты 1666 дач. Кроме того, подтоплены 3 участка дорог на ул. Штормовая, 10, ул. Приёмная, 40, между улицами Прибрежная и Минусинская.
По прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка у города ожидается 19-23 августа с отметками 630-680 см при опасном уровне в 600 см. До Комсомольска-на-Амуре гребень волны дойдет к 25-29 августа с теми же значениями, что и у краевой столицы. Опасный уровень у города Юности начинается с 650 см.
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