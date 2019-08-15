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Хабаровский край ждут сильные дожди
16-17 августа в южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются сильные дожди. Синоптики прогнозируют, что за двое суток в регионе выпадет до 50-70 мм осадков. В отдельных местах ветер усилится до 17-22 м/с. Всем службам и ведомствам разослано оперативное предупреждение, а жителям рекомендуется принять меры безопасности.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в дни непогоды в регионе возможны ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Из-за ветра могут произойти падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, обрывы линий связи и электроснабжения. На дорогах ухудшится видимость, поэтому лучше воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте.
Особое беспокойство у спасателей вызывает возможный подъем воды в малых реках. Сейчас в крае сложилась очень напряженная гидрологическая обстановка. Повсеместно уровни воды приблизились к критическим отметкам.
Главам южных и центральных районов оперативно направлены инструкции по снижению риска ЧС. Жителям рекомендуется отказаться от походов в лес и на рыбалку. При возникновении признаков паводка либо другой угрозы необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».
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