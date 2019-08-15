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Фестиваль варенья пройдет в Хабаровском крае
В поселке Дормидонтовка Вяземского района полным ходом идет подготовка к ежегодному фестивалю варенья. Он состоится 24 августа. На площади возле дома культуры развернется ярмарка, на обновленной сцене выступят творческие коллективы, а для маленьких гостей проведут конкурсы и мастер-классы.
Торговые ряды начнут работать с 10.00. Каждый год участники ярмарки стараются удивить посетителей. Здесь можно найти и привычное малиновое, вишневое, клубничное, и самые необычные варенья из одуванчиков или мяты, джема из тыквы с мелиссой и даже луковый конфитюр. Торгуют на ярмарке и свежей выпечкой, домашними солениями, молочной и мясной продукцией, а также овощами с местных грядок.
По информации пресс-службы правительства региона, помимо ярмарки также запланированы выступления творческих коллективов. В этом году концертная программа состоится на обновленной сцене в виде ракушки. Ее строительство почти завершено, ведутся отделочные работы. Также оборудована новая танцевальная площадка, на которой будут походить традиционные конкурсы «Бабушкино варенье» и «Тропиканка».
Поборются участники фестиваля и за звание самой стильной торговой точки. Для гостей проведут конкурс уличных скульптур. Организаторы также обещают провести «Блин - Олимпиаду» среди желающих попробовать испечь блины на лопате. По традиции всем предложат поучаствовать в приготовлении варенья дружбы на костре.
Праздник проходит в Вяземском районе с 2011 года. У него уже есть свой определенный день - четвертая суббота августа. В прошлом году фестиваль варенья в Дормидонтовке занял третье место в номинации «Лучший проект в области культуры» этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.
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