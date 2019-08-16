В Хабаровском крае запустили дезинформацию о запрете на сбор грибов и ягод



Несколько дней жители региона пересылают друг другу аудиосообщения неизвестного происхождения. Доходят некоторые из них и до популярных местных блогеров, которые, не разобравшись, начинают бить тревогу и призывать власти к ответу.



- Комсомольск-на-Амуре, 13 августа, на Новом мире стоят машины полиции. Штрафуют грибников и ягодников. Везете с дачи – будьте осторожны, прячьте. Останавливают машины, проверяют. Также подъезжают к машинам, которые стоят вдоль леса, начинают шерстить лес, - слышен на одной из записей взволнованный женский голос.

- Короче, сегодня на Новом мире рейд. Тормозят машины, там два гаишника, по-моему, еще какие-то два … с зелеными полосками, какая-то у них одежда. Досматривают машины при понятых, ищут грибы, ягоды и, короче, штрафуют внаглую. Ща деваху тормознули, она говорит, а если я с дачи ягоду везу. Да не …, показывай бумагу. Короче, за дикоросы … всех, штрафуют, - возмущается уже мужской голос.

Еще один «очевидец» живописует картину страшных преследований сборщиков дикоросов, не стесняясь использовать непечатные выражения.В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю убедительно просят на подобные сообщения не реагировать, поскольку никаких рейдов, связанных со сбором грибов и ягод, полиция региона не проводит.Уточним, что в соответствии со статей 11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.А законом Хабаровского края от 14.11.2007 года № 178 «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд на территории Хабаровского края» предусмотрено, что заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляется гражданами в объемах, необходимых для личного потребления. В этом документы указаны четкие срока сбора орехов (кедровых и лещины) – с октября по март, березового сока – с апреля по май, папоротника – с мая по июнь и грибов – с мая по сентябрь включительно. Для заготовки дикорастущих ягод и плодов четкие сроки не прописаны.



Ольга Шанцева



