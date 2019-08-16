Экономика Хабаровского края не такая уж и экономная



Власти региона ищут банк, который ссудит еще 4 млрд руб. в дополнение к имеющемуся госдолгу. На портале госзакупок поданы заявки на проведение соответствующих электронных аукционов. Планируется получить возможность открытия четырех невозобновляемых кредитных линий по миллиарду каждая. Проценты за пользование по действующим банковским ставкам составят более 200 млн руб.

Это уже второй с начала года крупный заём, который совершает правительство региона, хотя Сергей Фургал сразу после прихода к власти заявлял о намерении существенно снизить долговую нагрузку. По данным Минфина РФ на 1 июля т.г., госдолг края составлял 52,09 млрд руб.

Официально новые кредиты нужны для финансирования дефицита бюджета, но в детали правительство не посвящает жителей региона. Более того, политика экономии заставляет усомниться в ней, если посмотреть на некоторые закупки «Белого дома».

На этом фоне крайне интересны с точки зрения декларируемой «экономии» бюджетных средств закупки, производимые структурами регионального правительства.

Не так давно, к примеру, комитетом по информационной политике и массовым коммуникациям заключен контракт на 1,2 млн руб. с ООО «Мир», зарегистрированным в Воронеже менее года назад. Компания со среднесписочной численностью 1 сотрудник изготовит 300 календарей с символикой Хабаровского края на 2020 год, квартальные календари, календари - планинги, настольные перекидные календари и 3 вида пакетов. Еще на 300 тыс. руб. во Владивостокской типографии «Африка» заказали бумажные пакеты. В 103 тыс. руб. обошлось изготовление сувенирных медалей в ООО «Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое руно», в 333 тыс. руб. – штамповка нагрудных знаков московской компанией «Награды Ордена Медали». Прибавьте еще 118 тыс. руб. на изготовление дизайн-макетов полиграфической продукции в Чите. И это лишь за последний месяц.

Дорого оценены услуги ООО ИТА «Губерния» по производству и трансляции информационных сюжетов в рамках новостных программ на телевидении и в радиоэфире. Цена вопроса – почти 8,383 млн руб. После нескольких неудачных попыток привлечь к проведению этой закупки конкурентов, поставщик определен как единственно возможный.

Уточним, что в рамках конкурса по распределению субсидий между краевыми СМИ ООО ИТА «Губерния» в первом полугодии 2019 года уже получило контракты на сумму 23,280 млн руб. (для сравнения - за первое полугодие 2018 года с ООО ИТА «Губерния» был заключен контракт на предоставление субсидии в размере 5,160 млн рублей). Если вы не сильны в математике, то подскажем - на PR главы региона и его министров в эфире телеканала «Губерния» и входящих в холдинг радиостанций в первом полугодии 2019 года выделено на 26,5 млн рублей больше, чем с января по июнь годом ранее на PR предыдущего губернатора.

Оператора и фотографа правительственной пресс-службы гораздо скромнее радуют обновками: передатчиком для микрофона за 20,5 тыс. руб., тремя ветрозащитами для микрофона за 10,3 тыс. руб., аккумулятором для цифрового фотоаппарата за 11,18 тыс. руб.

Однако все рекорды побила закупка на строительство выставочного павильона Хабаровского края на Восточном экономическом форуме. На этот картонный домик власти потратили более 37 млн рублей.

Вообще сайт госзакупок дает крайне интересную фактуру. Например, из его данных можно узнать, что периодически заключаются контракты на проведение диспансеризации работников правительства. Цена контракта может доходить до 1 млн руб. Неужели недостаточно чиновникам медицинского обеспечения по полисам ОМС?

А еще не отказывает себе правительство Сергея Фургала и в банкетах, которыми так любят упрекать аппарат его предшественника. Такие закупки исчисляются сотнями тысяч рублей и предусматривают оказание услуг «по изготовлению, реализации и организации потребления ассортимента блюд и изделий сложного изготовления из различных видов сырья, покупных товаров, оказываемых квалифицированным производственным и обслуживающим персоналом в специализированном предприятии с использованием столового белья, посуды, приборов и инвентаря».

Также правительству время от времени нужны свежие овощи и фрукты на сумму около 115 000 руб., куриные яйца - на 16 575 руб., хлеб – на 12 641 руб. и томатная паста на 4 076 руб. Такие закупки проводит КГКУ «Управление административными зданиями правительства Хабаровского края».

Кстати, судя по акту сверки АО Дальневосточное авиационное агентство «Спектр Авиа Сервис», только по одному из трех заключенных с ним контрактов на авиаперевозки губернатора, министров и их клерков в первом полугодии потрачено почти 2,5 млн рублей.

К чему мы ведем эти подсчеты не связанных одной тематикой расходов в чужом кармане (хотя он условно наш, общий - бюджет Хабаровского края)? К тому, что пришедшие к власти в Хабаровском крае люди активно внедряют в сознание жителей Хабаровского же края тезис о тотальной экономии на чиновниках.

Однако стоит сложить приведенные нами цифры - а это лишь небольшая выжимка на основе данных госзакупок - и возникает ощущение, что нам бросают пыль в глаза.



Дмитрий Мартыненко