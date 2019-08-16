Высокий уровень реки у Хабаровска ожидается в начале следующей недели



По последней информации, пик паводка у Хабаровска пройдет 19-23 августа. Возможный максимум - до 680 сантиметров. В Комсомольск-на-Амуре большая вода - до 650 сантиметров - прибудет числа 25-29.

Ситуация меняется к худшему. В течение ближайших дней намечается ежедневный подъем уровня на 9 сантиметров за сутки. Но на следующей неделе на значительный подъем воды – до метра - окажут влияние два мощных тайфуна. Один пусть и в ослабленном состоянии, но продолжает смещаться на север с территории Китая. Это обернется дождями, местами сильными в ЕАО и в бассейне реки Сунгари. В ночь на 15 августа непогода придет в Хабаровск и в южные районы края. Самые большие проблемы ожидаются из-за тайфуна «Кроса», что сейчас злодействует у Японии. 16-17 августа в южных районах Хабаровского края пройдут сильные дожди. Выпадет от 30 до 70 миллиметров. Это все вызовет формирование дождевого паводка, что вызовет подъем воды в Уссури с последующими осложнениями обстановки ниже по течению.

Как в крае, так и в «нашей столице» уже все готово - построены дамбы, подготовлены техника и специалисты-спасатели. Как утверждают некоторые источники, еще одну дамбу возводят у северных ворот стадиона имени Ленина. Не знаю, не знаю... Когда верстался номер, был на том месте и местный секьюрити заверил, что здесь идет плановая реконструкция набережной. Не обманул – за час наблюдения грунт выгрузил один самосвал. Отсыпка набережной идет от открытого бассейна до здания яхт-клуба. После 19 часов прекратил работу последний трактор. Никаких иных работ в этом районе не видно. Люди гуляли, ели мороженое, ловили рыбку. На моих глазах почтенный муж купался в Амуре в десятке метров от запрещающего знака. Нас водой не испугать.



Альфред Бедов



