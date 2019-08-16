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На автодороге к поселку Мухен ограничили движение
Сергей Фургал подписал распоряжение об ограничении движения крупнотонажных автомобилей по дороге к поселку Мухен. Мера была принята в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Текущее состояние дороги не позволят проехать ни легковым автомобилям, ни транспортным средствам с высокой проходимостью.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшее время на дороге установят специальные знаки, регулирующие проезд. Сейчас выставлено 6 знаков, еще 10 - изготавливаются. В случае нарушения водителями требований, предписанных информационными знаками, будут применяться меры административной ответственности.
Между тем, с 8 августа на участке дороги в Мухен с 31 по 57 км, как и планировалось ранее, развернуты ремонтные работы. Их выполняет подрядная организация. На текущий момент у предприятия есть вся необходимая техника для приведения этого проезда в нормативное состояние. Материалы закуплены в полном объеме.
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