На автодороге к поселку Мухен ограничили движение

Сергей Фургал подписал распоряжение об ограничении движения крупнотонажных автомобилей по дороге к поселку Мухен. Мера была принята в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Текущее состояние дороги не позволят проехать ни легковым автомобилям, ни транспортным средствам с высокой проходимостью.

- Обследование показало, что дорожное полотно этой трассы сейчас практически полностью разрушено. Это произошло в результате непрерывного движения по дороге лесовозов, в том числе и в дождь, когда проезд не рекомендуется. Поэтому для автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 10 тонн была введена ограничительная мера, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшее время на дороге установят специальные знаки, регулирующие проезд. Сейчас выставлено 6 знаков, еще 10 - изготавливаются. В случае нарушения водителями требований, предписанных информационными знаками, будут применяться меры административной ответственности.

Между тем, с 8 августа на участке дороги в Мухен с 31 по 57 км, как и планировалось ранее, развернуты ремонтные работы. Их выполняет подрядная организация. На текущий момент у предприятия есть вся необходимая техника для приведения этого проезда в нормативное состояние. Материалы закуплены в полном объеме.