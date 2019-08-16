В Хабаровске улицу Флегонтова временно закрыли для движения 

Ливнестоки не справляются с потоками дождевых вод и участок дороги превратился в озеро. Преодолевая водную преграду, водители теряют номера машин и бамперы. Для безопасности движения принято решение временно закрыть проезд по Флегонтова, до тех пор, пока на ней не спадет уровень воды, который поднялся выше 70 сантиметров.

«Моя машина на этом участке дороги получила гидроудар. Все! Не заводится, и номер автомобиля в этой луже потерял»,- сетует водитель Андрей Сидров.

Из-за высокого уровня воды в Амуре ливневые коллекторы перекрыты. Все дождевые стоки в районе арены «Ерофей» в круглосуточном режиме качает мощный насос.

«Вчера, 15 августа, как только начался дождь, мы еще подключили три мотопомпы. Все установки работали без перерыва всю ночь под контролем бригады специалистов»,- рассказывает главный инженер МУП «Горсвет» Петр Слюсарь.

Для того чтобы быстрее осушить участок улицы Флегонтова и открыть по нему движение, мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал команду перебросить в район ливневых коллекторов насосные установки еще больше мощности.

«За два дня в Хабаровске выпало 55 миллиметров осадков. И сейчас нам не так страшен Амур, как циклон, во власти которого оказался Хабаровск. Ливневые колодцы в районе улицы Флегонтова переполнены. Уже решен вопрос об установке возле арены «Ерофей» насоса мощностью в 2300 кубометров воды в час. Сегодня к вечеру он будет выставлен на позиции»,- рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В районе улицы Запарина также работают дизельные насосы, которые сдерживают уровень воды в затоне, тем самым защищают от подтопления дома по улицам Ремесленной, Юнгов, Шевчука. Дамба пока неплохо справляется со своей задачей: разница в уровнях воды в Амуре и затоне составляет порядка 70 сантиметров. Городские службы продолжают борьбу с водной стихией.



