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В Хабаровске улицу Флегонтова временно закрыли для движения
Ливнестоки не справляются с потоками дождевых вод и участок дороги превратился в озеро. Преодолевая водную преграду, водители теряют номера машин и бамперы. Для безопасности движения принято решение временно закрыть проезд по Флегонтова, до тех пор, пока на ней не спадет уровень воды, который поднялся выше 70 сантиметров.
Из-за высокого уровня воды в Амуре ливневые коллекторы перекрыты. Все дождевые стоки в районе арены «Ерофей» в круглосуточном режиме качает мощный насос.
Для того чтобы быстрее осушить участок улицы Флегонтова и открыть по нему движение, мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал команду перебросить в район ливневых коллекторов насосные установки еще больше мощности.
В районе улицы Запарина также работают дизельные насосы, которые сдерживают уровень воды в затоне, тем самым защищают от подтопления дома по улицам Ремесленной, Юнгов, Шевчука. Дамба пока неплохо справляется со своей задачей: разница в уровнях воды в Амуре и затоне составляет порядка 70 сантиметров. Городские службы продолжают борьбу с водной стихией.
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