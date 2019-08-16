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Уровень Амура у Хабаровска вырос до 578 см
Уровень Амура у Хабаровска продолжает прибавлять по 7-8 см за сутки. На утро пятницы отметка воды достигла 578 см. В городской черте подтоплено 13 приусадебных участков. На островах левого берега реки водой залило 1671 дачу.
Как уточнили в комитете правительства края по гражданской защите, от паводков уже пострадали не только в краевой столице, но и в соседних районах. Так, в Хабаровском районе от разлива реки Уссури подтопило 6 жилых домов в селе Корсаково-2, а также 229 приусадебных, земельных участков и дач в селах Елабуга, Бычиха, Петровавловка, Казакевичево, Сергеевка, Свечино, Заозерное, Новотроицкое и Федоровка.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня и завтра в южных и центральных районах Хабаровского края пройдут сильные дожди. Осадки в регион принесли остатки тайфуна "Лекима", который прошел по территории КНР на прошлой неделе. Также на погоду оказывает влияние новый тайфун "Кроса", смещающийся в Японское море. Сам циклон до региона не дойдет, но из-за него уже сформировались атмосферные разделы. За двое суток в регионе выпадет не менее 70 мм осадков. Спасатели прогнозируют дополнительное ухудшение паводковой обстановки.
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