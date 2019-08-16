Вакцинировали более 20 тысяч человек от опасных инфекций с начала паводка

В Хабаровском крае набирает обороты кампания по вакцинации населения от смертельно опасных инфекционных заболеваний. Более 50 мобильных бригад врачей работает сразу во всех районах региона. Активнее всего прививки ставят жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Так, в краевой столице уже вакцинировали всех работников предприятий, для которых из-за паводка может возникнуть угроза заражения. Теперь врачи предлагают привиться всем желающим.

- Нужно понимать, что вакцинация – это единственный эффективный способ избежать негативных последствий от смертельно опасных инфекций. Прививка от гепатита "А" ставится всего дважды, но действует целый год. При этом риск заражения сводится практически к нулю. Такая же технология действует в отношении брюшного тифа и дизентерии. Поэтому рекомендуем жителям проставить себе вакцину. Уколы делают в поликлиниках по месту жительства абсолютно бесплатно, - сообщили в краевом минздраве.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в настоящее время в регионе от инфекций уже привилось свыше 20 тысяч человек. Из них около 15 тысяч поставили вакцину от гепатита "А". Возможности позволяют привить как минимум 70 тысяч пациентов, в том числе от брюшного тифа – около 3 тысяч человек, против дизентерии – до 15 тысяч человек.