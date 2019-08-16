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Вакцинировали более 20 тысяч человек от опасных инфекций с начала паводка
В Хабаровском крае набирает обороты кампания по вакцинации населения от смертельно опасных инфекционных заболеваний. Более 50 мобильных бригад врачей работает сразу во всех районах региона. Активнее всего прививки ставят жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Так, в краевой столице уже вакцинировали всех работников предприятий, для которых из-за паводка может возникнуть угроза заражения. Теперь врачи предлагают привиться всем желающим.
Как сообщает пресс-служба правительства края, в настоящее время в регионе от инфекций уже привилось свыше 20 тысяч человек. Из них около 15 тысяч поставили вакцину от гепатита "А". Возможности позволяют привить как минимум 70 тысяч пациентов, в том числе от брюшного тифа – около 3 тысяч человек, против дизентерии – до 15 тысяч человек.
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