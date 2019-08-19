Черные дыры дорог Хабаровска



Мы все можем многое, если каждый на своем месте будет добросовестно работать. Сначала по обращению наших читателей была заметка о проблемах у гостинцы «Турист» - (см. «Лучшее - впереди!», «Молодой дальневосточник XXI век» № 25, 19-26 июня 2019 г.). Через пару недель после публикации заявитель захотел выяснить – и как долго безобразие «у Туриста» будет портить культурный облик нашего города?

Основываясь на опыте общения с ответственными, полуответственными и совсем не ответственными, но официальными лицами, заверил обеспокоенную общественность, что там «все будет хорошо через месяц». Как в воду глядел! Городским чиновникам о безобразии в культурном центре пусть и теперь и не столичного города напомнили в материале «…Или несколько позже» (см. «Молодой дальневосточник XXI век» № 30, 24-31 июля 2019 г.). Буквально через пару дней позвонил, как выразился коллега, «какой-то чиновник со сложно запоминаемой фамилией», долго с ним беседовал. Звонивший просил указать точное место дислокации дыры. Мы всегда за плодотворное сотрудничество со всеми здоровыми силами нашего общества. Коллега, пользуясь точными координатами, приведенными в газете, сообщил, по какому адресу надо проследовать, дабы ликвидировать очередную уродливую язву.

На днях проверил результат. Палку из дырки убрали, по славной хабаровской традиции на круглое отверстие пришпандорили квадратную железяку. Зато не сдвинешь, не оторвешь и не провалишься.



Чтоб два раза не вставать, решил проверить, как обстоят дела с ликвидацией провала у дома-«свечки» по улице Калина, 138. (см. «Народ не проведешь», «Молодой дальневосточник XXI век» № 27, 3-10 июля 2019 г.).

И там прогресс есть. Но не до конца - бетонной плиты на склоне отверстия не видно, колодец почти до верху засыпан строительным мусором. Еще немного, еще чуть-чуть – и можно убирать ограждение. Приблизил этот момент, внеся посильную лепту - пару камешков запинал до кучи. Да, чем смог. Самосвала со щебнем под рукой не оказалось. Но если каждый по чуть-чуть, то вместе мы ого-ого и эх!

Вот тут некоторые жалкие эпигоны и завистники шипят в спину: «Маешься такой фигней, сиречь, мелким проблемами – ходишь и фотографируешь всякие незакрытые люками и решетками дыры! Иное дело – выборы!». Суммы там действительно приличные, но персоны все чаще такие, что я рядом с ними у одной дырки и не встану. И страсти там действительно кипят – как в том нужнике, куда высыпали пару килограммов дрожжей.

А что касается незакрытых люков и прочего…

Вспомните пацана, что свалился в колодец с кипятком. Так что - что могу, то делаю. Чего и вам желаю.



Люк Бессонов

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