Как на Дальнем Востоке в начале XX века внедряли новые формы хозяйствования



Не все шло успешно, были ошибки и огорчения. Порой активность масс переходила всяческие границы. В прямом смысле этого слова. Новые земли требовали новых культур и новых форм хозяйствования. Целый век - как один день.

Хорошо было тем, кто переселялся по собственной воле. Они могли выбирать, где обосноваться. А вот тем, кто ехал за казенный кошт, указывали где жить. В дневнике одного из служивых прочел фразу: «В Хабаровке служить надо, в Хабаровке жить нельзя». И тогда условия жизни были не очень - до цивилизации далеко, хунхузы под боком и климат... Туман наползает, урожай гибнет или большая вода (она у нас периодично), то снизу подступает, то сверху выливается.

По пояс будет

Переселенцам-хлебопашцам приходилось крутиться при освоении дальневосточного гектара. И когда у тебя 5, 10 или больше десятин, есть разные пути. Напоминаю, десятина как мера площади в современных масштабах - это 1,45 га.

В помощь переселенцам была не только практика, но и теория. С 1912 по 1917 год в крае издавался журнал «Приморский хозяин», что освещал вопросы сельского хозяйства. Давались практические советы, проводились консультации, отвечали на конкретные вопросы и печатали около сельскохозяйственную рекламу.

Своим опытом в освоении нового и передового, в частности посевов различных экспериментальных, но доходных культур, на страницах журнала делились и простые хуторяне, видные горожане. Дело-то верное, с хорошим процентом прибыли! Вот хуторянка О. Мушкина в первом номере журнала «Приморский хозяин» за 1916 год на 21 странице удивляется, что местные ученые не производят никаких опытов с посевами мака: «Грустно и стыдно за нашу русскую непрактичность и близорукость. Между тем, как немцы …,а думаю, и другие культурные нации стараются использовать всякие растительные отбросы».



Плюснин – это голова!

На помощь изнемогающей пейзанке спешит Александр Васильевич Плюснин, почетный гражданин Хабаровска, член Приморского общества сельского хозяйства, предприниматель, общественный деятель и фотограф, не однократно поощренный вышестоящими властями, в частности золотой медалью «За усердие». С началом Первой мировой войны Александр Плюснин возглавил уездный продовольственный комитет.

И как патриот, он в тяжкую годину испытаний искал, чем еще помочь стране в борьбе с германским кайзером. Никаких там посевов сорго, проса или гаоляна, только высокодоходные культуры. Начал свои изыскания Александр Васильевич с опийного мака. В течение двух лет проводил натурные эксперименты, результаты которых опубликовал в октябрьском номере «Приморского хозяина» за 1916 год. Плюснин отмечал радужные перспективы сельскохозяйственной культуры: «…я собственноручно приготовлял опий… опиум из обыкновенного китайского мака должен быть признан очень хорошим и имеющим серьезное лекарственное значение».

Как надо вести хозяйство

Практикующие сельские хозяйственники, что не скрывались за неведомыми хуторянками, знали цену посевам дурман-травы.

«Крестьяне, получая в лучшем случае с десятины 40-60 пудов пшеницы, не в состоянии удержать дома свою молодежь… которая, прельщаясь значительными заработками, идет к макосевцам», - со знанием дела пишет владелица хутора Ольгин Кут Ольга Савицкая в статье «Причины, тормозящие развитие сельского хозяйства у крестьян северного района Приморской области».

Достижения мадам Савицкой, были неоднократно отмечены: «…всякий посетивший это хозяйство, может с уверенностью сказать, что на этом хуторе можно позаимствовать много ценного в области правильного ведения сельского хозяйства». Ольгин Кут располагался на берегу р. Кия, в четырех верстах от станции Верино Полетнинской волости Хабаровского уезда (ныне - район имени Лазо).Широкое внедрение новой и весьма прибыльной растительной культуры шло с переменным успехом. Официально было «нельзя» - об этом своих читателей «Приморский хозяин» в июльском-августовском номере 1916 года уведомил отдельно: «Разрешения на сбор опия получить нельзя, т.к. возделывание мака в Приморской области ВОСПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ для каких бы то ни было целей.

Лекарственного значения, по отзывам специалистов, опий с местного мака не имеет вследствие ничтожного в нем содержания морфия».

«Конечно!» - сказали дальневосточные хуторяне. Казачки из приграничных поселений с большой маржой для себя отправляли собранный в Приморье «урожай» в Манчжурию. Дело-то простое - через границу не тропы, тракты пробиты. Опиум, собранный и обработанный в глухих районах Синьцзяна на западе Китая, через территорию России везли на густонаселенный китайский восток.

Прибывшие по программе Переселенческого управления на окраину империи мужички с большим удовольствием сдавали десятины китайцам под посадки опийного мака. Все легально. Дело в экономике: хозяева «дальневосточных десятин» от аренды земли получали гораздо большие деньги, чем от обработки. Вначале XX века в Приморье и Приамурье под посевы опийного мака и индийской конопли уходило от трети до половины пахотных земель.

Криминальная хроника просто пестрела заметками типа: «В д.№14 по Фонтанной ул. обнаружена контрабанда – опий и игральные карты», - писала литературно-общественная газета «Владивосток» (№2 от 6 января 1902 г.). Газета «Дальневосточная окраина» в одном из номеров в конце 1915 года информировала население, что один фунт (порядка 450 граммов) кодеина (алкалоид опиума) стоит 1200 рублей.

Если уж столичный (петроградский) журнал для дам «Модный свет» (№7 за 1915 год) не чурался публиковать фото из опиумокурилен, что говорить про провинциальные издания.

Ты кто такой?

Власти Российской империи пытались указывать зарвавшимся дальневосточным наркобарыгам. В ответ получали неприкрытые угрозы. 7 июня 1915 года Николай II утвердил закон «О мерах борьбы с опиумокурением». Обратка прилетела мгновенно. 15 июня из Приамурья в адрес российского правительства пришло послание за подписью якобы жены есаула Шестакова: «Муж ранен в японскую кампанию, теперь находится в действующих войсках. Сын тоже ранен и теперь лежит в петроградском лазарете. Оставшись одна, принуждена была сдать землю в аренду китайцам, которые за неимением хлебных семян ввиду бывшего наводнения засеяли землю маком. В таком же положении тяжком находятся жены и матери казаков, мужья и дети которых в рядах действующей армии. Законом запрещен посев мака. Таким образом, закон обратного действия не имеет, но войсковая администрация распорядилась теперь же уничтожить мак. Уничтожением посеянного мака как меня, так равно все население Полтавского округа, где из 17000 десятин засеяно маком более 8000, ждет полное разорение. Среди арендаторов, превышающих численностью более 4 тысяч, - сильное брожение. Возможно ждать в случае уничтожения мака полный разгром. Прошу защиты и распоряжения произвести сбор мака в настоящем году».

В Российской империи решили на время оставить все в прежнем виде, а к осени 1915 года решение вопроса, что делать с наркоторговцами отдали на откуп местным властям. Городской голова Хабаровска Александр Плюснин смотрел на это дело весьма и весьма…

Это наш метод

Потом пришли большевики. Ну как пришли, власть на Дальнем Востоке с 1918 по 1922 годы менялась часто. Во время правления (1921-1922 годы) «условно белого» Приамурского временного правительства (братья Меркуловы) легализовали производство опиумного мака, обложив налогом в 50 рублей с десятины, разрешили открытие опиумокурилен.

Во время гражданской войны, последующего восстановления хозяйства и укрепления Советской власти на Дальнем Востоке в 20-е годы как-то недосуг было радикально разбираться с такими сельхозкультурами, как мак и конопля. Попытались по началу увещевать по доброму - издавали законы, пытались легализовать деятельность. Установили твердые закупочные цены - за килограмм опия-сырца 13,5 рубля. Не сильно помогло - китайские перекупщики давали в десять раз больше за тот же вес. Параллельно «давили» и производство, и трафик. Если в 1914 году под мак в Приморье отводилось 60 тысяч десятин (65,5 тысячи гектаров), то в 1925-м маком засеивалось 15 тысяч десятин (16,3 тысячи гектаров).

В конце 20-х годов Советская власть охулки на руки не клала и решила вопрос с любителями «сажать-собирать-потреблять» радикально. Никаких дискуссий в печати, никаких прений - или вы заканчиваете свой незаконный промысел или одно из двух. Посевы «травы забвения» сжигали армейцы, используя огнеметы. И стране польза, и бойцы химических частей заодно тренируются в условиях, приближенным к боевым. Местные наркобарыги со стволами в руках пытались что-то там вякать…

С непонятливыми части особого назначения и подразделения ОГПУ разбирались плотным пулеметным огнем, предварительно оцепив поселения и делянки. К концу 1928 года в Хабаровском и Читинском округах Дальневосточного края опиумное производство было уничтожено, а в Приморье оно сократилось на три четверти. На долгие годы на Дальнем Востоке забыли об экспериментах в области посевов «травы». Будьте здоровы!



Андрей Дунаевский

Материал подготовлен на документальной основе, с использованием свидетельств тех времен для формирования у населения исторически верного знания о родном крае.