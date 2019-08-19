Амур у Хабаровска практически достиг шести метров

Последствия паводка на Амуре продолжают ликвидировать в Хабаровском крае. Сегодня уровень реки у краевой столицы поднялся до 596 см. В городе подтоплено 37 жилых домов, 156 приусадебных участков, 7 огородов и 1671 дача на островах левобережья. Кроме того, в воде оказались 8 отрезков городских автотрасс. Мэрия оперативно организовала откачку воды с улиц обратно в реку.

- Гребень паводка смещается у Хабаровска. Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см. Это на 30 см выше уровня опасных явлений. От Хабаровска до села Богородское пойма сейчас затоплена на 3 метра, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, негативное влияние паводков сейчас наблюдается еще в 37 поселках Хабаровского, Нанайского, имени Лазо, Бикинского и Амурского районов. В общей сложности в регионе подтоплено 69 жилых домов, 372 приусадебных и 369 земельных участков. Водой залито 1852 дачи, а также 35 проездов как между населенными пунктами, так и в самих поселениях.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, в ближайшие сутки уровень Амура у Хабаровска вырастет еще на 5 см. Специалисты зафиксировали, что темпы подъема реки вблизи города стали замедляться. Однако у села Троицкое, в сторону которого смещается гребень паводка, к 19 августа ожидаются отметки опасных явлений. Кроме того, в течение недели вода будет прибывать в реках Урми, Кур и Тунгуска в Хабаровском районе. Угроза подтоплений может возникнуть в селах Кукан, Новокуровка и Архангеловка.





Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru