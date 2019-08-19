День флага отметят в Хабаровском крае

22 августа в России отметят День государственного флага. Патриотические акции и праздничные мероприятия пройдут и в Хабаровском крае. В районах состоится торжественное вручение российских паспортов юным гражданам страны, праздничные линейки и концерты, патриотические кинопоказы и флэшмобы.

По информации пресс-службы правительства региона, в Хабаровске праздник пройдет на набережной стадиона им. Ленина. В 18.00 начнется концертная программа. Свои лучшие номера представят ансамбль песни и пляски Восточного военного округа, а также творческие коллективы национальных объединений края. Помимо этого, будет организовано развертывание Государственного флага, велопарад-флэшмоб, выставка образцов ретро-техники. Для детей откроются площадки с бесплатным аквагримом, интерактивными электронными викторинами и различными мастер-классами. Для всех гостей подготовлены памятные сувениры.

Праздничная дата была установлена Указом Президента в 1994 году.