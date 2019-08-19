Сборы в школу – «дорогое удовольствие» для хабаровских родителей

Последний десять дней августа – горячая пора для десятков тысяч жителей Хабаровского края, чьи дети первого сентября пойдут в школу. За парты осенью 2019-го сядут в регионе около 130 тысяч учеников, причем для более чем 15 тысяч из них это случится впервые.

Как правило, именно родители первоклассников делают необходимые покупки загодя, только отойдя от суеты с зачислением в вожделенную школу – ту, что ближе к дому или ту, что считается «элитной».

Однако собирать школьника за пару месяцев до начала занятий или за неделю – не так уж принципиально, поскольку цены на предметы первой учебной необходимости, форму и сопутствующие товары неизменно ползут вверх круглый год.

Итак, мы прикинули стоимость ученической амуниции с учетом ее приобретения в Хабаровске в августе 2019 года.

Начнем со школьной формы: руководство многих гимназий, лицеев, да и «простых» школ в краевом центре настаивают на ношении определенной одежды. Где-то это «белый верх, черный низ», где-то – четкие расцветки и модели сарафанов и костюмов. Причем часто директор называет совершенно конкретный магазин, где можно закупиться, лишая родителей возможности лавировать в ценовой политике продавцов.

Хлопчатобумажная или вискозная блузка для девочки в зависимости от марки и размера выйдет в среднем в 900 – 2800 рублей. Примерно в этом же диапазоне – стоимость рубашек для мальчиков. Можно обойтись и вариантом с вещевого рынка рублей за 300 – 400, но и срок носки, как и внешний вид такой покупки, оставит желать лучшего.

Брюки для учеников, как правило, обходятся дороже, чем юбки для учениц. В среднем цена брюк составляет 1500 – 5500 рублей, юбок (в зависимости от длины и фасона) – от 800 до 3800 рублей.

Если считать сменный комплект блузок или рубашек, две пары брюк, пиджак, сарафан или платье, в среднем на одного ребенка выйдет сумма от 5000 рублей. Плюс обувь «на сменку» – от 2000 рублей за пару из кожзаменителя. Верхняя планка ограничена лишь доходами родителей.

Прибавьте сюда комплект физкультурной формы – еще 1500 – 3500 рублей, пару чешек (около 1000 рублей), кеды (1500 рублей в среднем) или кроссовки (от 3500 рублей из текстиля).

Ранец или рюкзак – атрибут, требующий обычно ежегодной замены. Некоторым грызущим гранит науки в средней школе приходится покупать даже два или три за учебный год. Можно обеспечить чадо подобием нормального рюкзака за 400 рублей, удобный же со множеством отделов и ортопедически выверенный «встанет» минимум в 2000 рублей. Если очень хочется, можно приобрести «навороченный» за 7000 – 8000 рублей или вообще дизайнерскую вещь из натуральной кожи от 40000 рублей.

К удовольствию родителей, да и самих школяров, которые с годами учатся считать деньги, расходы на канцтовары обычно падают прямо пропорционально передвижению в сторону старших классов. Набор ручек у подростков – минимальный, рисование – позади, для контурных карт хватает минимального набора цветных карандашей, а транспортир или циркуль всегда можно занять у соседа по парте.

Вот сборы первоклассника – более затейливая процедура. Ручки такие, карандаши сякие, фломастеры, акварель, гуашь, пластилин, цветная бумага, картон, альбомы, кисточки, папки, обложки, подставки… Перечень в каждой школе индивидуален, но обычно фантазия учителей начальной школы весьма витиевата. Набор выйдет в среднем в 3000 рублей.

Учебниками, что радует, детей обеспечивают бесплатно. Как сообщают в краевом минобрнауки, их закупка сейчас идет полным ходом. Муниципалитетам региона на эти цели из краевого бюджета выделено около 150 млн рублей. Приобретено более 425 тысяч учебников. Поставки – из двенадцати российских издательств и типографий, завершатся они к 25 августа. В рамках северного завоза в удаленные поселки доставлено более 19,5 тысяч экземпляров книг.

Но! Как всегда, есть одно «но». Все рабочие тетради и учебные пособия, предусмотренные программой, семьи должны покупать самостоятельно. В зависимости от класса и профиля обучения на них может потребоваться от 500 до 5000 рублей.



Резюмируем (средние цифры):

- рюкзак, сумка или ранец - 400-8000 рублей;

- канцелярские принадлежности, тетради - 500-3000 рублей;

- школьная форма и сменная обувь - 4500 - 15000 рублей;

- форма для физкультуры (включая обувь) - 2500-7000 рублей;

- учебные пособия – около 3000 рублей.

При сложении получается, что сборы в школу одного ребенка обойдутся в сумму, начинающуюся с 12000 рублей. И это – при ценах и выборе в хабаровских магазинах. Для удаленных районов, где не разгонишься с выбором и родителям часто приходится ездить на «большую землю» за покупками, надо умножать в полтора, а то и в два раза.Между тем в Хабаровском крае вновь и вновь в преддверии первого сентября бросают клич – помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей. По данным того же регионального министерства образования и науки, ежегодно такая поддержка, когда на форму и канцтовары скидываются всем миром, требуется примерно 25 тысячам детей. Т.е. едва ли не каждого пятого (!) ученика родители или опекуны не в состоянии обеспечить самым необходимым к школе.Да, и чуть не забыли то, о чем в профильном министерстве просят не спрашивать. Еще в прошлом году, вскоре после избрания губернатором, Сергей Фургал поручил уйти от практики школьных поборов – всевозможных «добровольных пожертвований» на охрану, ремонт, развитие материально-технической базы и прочее, что должно финансироваться из муниципальных бюджетов. Однако, опираясь на регулярные обращения в нашу редакцию, можем смело утверждать, что по сей день практика эта не изжита.



Евгений Мезенцев