В Хабаровске пройдет Чемпионат России по велоспорту

С 28 августа по 10 сентября в Хабаровске пройдут Чемпионат и Кубок России по велосипедному спорту среди женщин и юниоров. Соревнования такого уровня организованы в регионе впервые. Борьбу за медали будут вести более 100 участников из 15 регионов страны.

В составе сборной Хабаровского края будут выступят многократные победители и призёры всероссийских соревнований: Регина Жапарова, Александра Съедина, Елизавета Иневаткина и Анастасия Понетайкина.

- У нас очень достойная команда. Есть шансы на победу. Приглашаем жителей города и края поддержать наших спортсменок. Велосипедный спорт в действительности очень зрелищный. Понятно, что на загородные трассы не все поедут, но посмотреть гонку, которая стартует 31 августа с краевой набережной вполне реально, - рассказал заместитель директора по спортивной подготовке КГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края» Алексей Стародубцев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для соревнований задействуют дороги Хабаровского муниципального района. В этом время будет действовать ограничение для движения транспортных средств. Так 28 и 30 августа, а также 5 сентября спортсмены будут соревноваться на участке федеральной автомобильной дороги "Восток" в границах сел Князе-Волконское и Сита. 7 сентября гонка пройдет по Воронежскому шоссе в районе сёл Воронежское-1, Нагорное, Мичуринское и п. Виноградовка. 8, 9 и 10 сентября соревнования пройдут в районе поселка Галкино. 31 августа гонка состоится в парковой зоне стадиона имени Ленина. Начало всех стартов - в 11:00.