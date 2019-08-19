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В Хабаровске ликвидируют последствия циклона
На улице Флегонтова открыт проезд для движения автомобильного транспорта. В районе дома №113 по улице Павла Морозова управляющая компания и спасатели с помощью насосных установок откачали воду с придомовой территории. В домах поселка имени Горького полностью восстановлено электроснабжение. Во время прохождения мощных циклонов, которые в конце прошлой недели обрушились на центральные и южные районы края, в Хабаровске за трое суток выпала месячная норма осадков. Из берегов вышли малые реки в Железнодорожном и Индустриальном районах города. В воде оказались 6 жилых домов и Дом ветеранов, расположенные по улицам Покуса, Гагарина, что в поселке имени Горького.
Уже утром 18 августа речка Черная начала отступать от домов. Для осушения подвалов в поселок из муниципального резервного фонда ЧС доставлены мотопомпы.
Для откачки воды из подвалов в поселке работают 2 спецмашины, а также 6 дизельных насосов. К полудню 19 июля подача электричества в поселке была полностью восстановлена.
Несколько дней службы благоустройства и спасатели откачивали воду из ливневых коллекторов в районе арены «Ерофей». Там в круглосуточном режиме работали 2 мощных насоса, три пожарные машины и 6 мотопомп. Для рабочих бригад, которые обслуживали установки, один из предпринимателей Хабаровска организовал горячее питание.
Сегодня к 15 часам из-за снижения уровня воды в ливневых коллекторах остановлена откачка воды в районе арены «Ерофей». Однако насосы работают на дамбе в районе затона. Уровень Амура у Хабаровска на 6 часов утра составил 593 сантиметра. По прогнозам гидрологов, гребень паводка высотой до 650 сантиметров подойдет к краевому центру 19-23 августа.
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