В Хабаровске ликвидируют последствия циклона 

На улице Флегонтова открыт проезд для движения автомобильного транспорта. В районе дома №113 по улице Павла Морозова управляющая компания и спасатели с помощью насосных установок откачали воду с придомовой территории. В домах поселка имени Горького полностью восстановлено электроснабжение. Во время прохождения мощных циклонов, которые в конце прошлой недели обрушились на центральные и южные районы края, в Хабаровске за трое суток выпала месячная норма осадков. Из берегов вышли малые реки в Железнодорожном и Индустриальном районах города. В воде оказались 6 жилых домов и Дом ветеранов, расположенные по улицам Покуса, Гагарина, что в поселке имени Горького.

«Река Черная вышла из берегов. Было принято решение направить в поселок спецтехнику, которая выроет траншею в районе дороги ведущей к птицеплемзаву. Эта мера помогла отвести воду от поселка»,- рассказал мэр Сергей Кравчук.

Уже утром 18 августа речка Черная начала отступать от домов. Для осушения подвалов в поселок из муниципального резервного фонда ЧС доставлены мотопомпы.

«Выкачиваем воду из подвалов, однако коллекторы переполнены. Сейчас основная задача - осушить подвал дома по улице Гагарина 1Е. Он отключен от электричества уже вторые сутки, так как распределительное устройство находится в воде»,- рассказал директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович.

Для откачки воды из подвалов в поселке работают 2 спецмашины, а также 6 дизельных насосов. К полудню 19 июля подача электричества в поселке была полностью восстановлена.

«После того, как вода уйдет из подвалов, выставляйте тепловые пушки и сушите помещения. Также необходимо обработать придомовые территории, куда заходила вода, подвалы, провести дезинфекцию», - заявил глава города, оценивая последствия ущерба, причиненного циклонами городскому хозяйству.

Несколько дней службы благоустройства и спасатели откачивали воду из ливневых коллекторов в районе арены «Ерофей». Там в круглосуточном режиме работали 2 мощных насоса, три пожарные машины и 6 мотопомп. Для рабочих бригад, которые обслуживали установки, один из предпринимателей Хабаровска организовал горячее питание.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне и помогал городским службам бороться со стихией»,- сказал Серей Кравчук.

Сегодня к 15 часам из-за снижения уровня воды в ливневых коллекторах остановлена откачка воды в районе арены «Ерофей». Однако насосы работают на дамбе в районе затона. Уровень Амура у Хабаровска на 6 часов утра составил 593 сантиметра. По прогнозам гидрологов, гребень паводка высотой до 650 сантиметров подойдет к краевому центру 19-23 августа.



