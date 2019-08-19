Пожилую хабаровчанку спасатели эвакуировали с подтопленной дачи

Пожилую хабаровчанку сегодня сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части эвакуировали из окружённой водой дачи на острове Большой Уссурийский.

Ежедневно три группы спасателей проводят мониторинг обстановки на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Они осматривают берег, общаются с людьми, которые не бросили свои участки в преддверии «большой» воды боясь за своё имущество. Во время одного из таких объездов сотрудники МЧС России встретили мужчину на берегу. Их с супругой дача находится на возвышенности, поэтому воды нет, а вот подступы к участку уже подтопило. Спасатели помогли мужчине забрать сумку с продуктами, которые дачникам оставили знакомые в условленном месте на суше. Также пожилая чета поинтересовалась, уехала ли их давняя соседка, связи с ней нет, и добраться по воде уже туда невозможно.

Спасатели на катере отправились на поиски пенсионерки. Помощь пришла как нельзя вовремя. Женщина 1958 года рождения уже не один день сидела в водном плену на крыше второго этажа. Телефона у нее не было. Добраться до пенсионерки или увидеть ее с берега невозможно, место удалённое и труднодоступное для лодки. Поэтому женщине пришлось преодолеть в сопровождении спасателей путь по воде до катера, затем пенсионерку и домашних питомцев доставили на Красную речку, где живет её племянница.

Это не первый случай за время прохождения паводка, когда спасатели эвакуируют людей с затопленных дачных участков. На сегодняшний день уже около 10 человек. Истории все похожие. Люди ждали до последнего, что «большая» вода их обойдёт стороной, а когда было поздно, возможности самостоятельно покинуть участок уже не было.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на островной части краевого центра продолжается дежурство оперативных групп спасателей. Они на лодках проводят мониторинг обстановки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где располагаются в основном дачные и садоводческие товарищества. С гражданами, отказавшимися покинуть свои участки, проводят беседы, уточняют их координаты, контактные данные, стараются поддерживать с ними связь. В случае нештатной ситуации спасатели готовы оперативно оказать помощь.