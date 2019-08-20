Красота и упрямство Ленинской армии в Хабаровске



На ТЮЗовском фестивале одними из открытий стали работы режиссера Ленары Гадельшиной. «Сошествие красоты на Землю» - так можно озаглавить финал эскиза спектакля «Проблемы поэтики Достоевского» режиссера Ленары Гадельшиной, представленного хабаровчанам в рамках ТЮЗовского фестиваля актуальных текстов «Наша тема». Сошествие той самой красоты, которая просто обязана согласно Федору Михайловичу, спасти мир.

В этом году ТЮЗ пошел на эксперимент. В святая святых пустить чужаков творить, режиссерствовать - это ли не творческая наглая самоуверенность? Конкурс был большой – 60 заявок со всей России. Среди счастливчиков оказалась Ленара Гадельшина.

Таких женщин мужчины побаиваются, а в средние века называли ведьмами и сжигали на кострах. Рыжая, красивая, талантливая, умная. Да еще словно внутри – скрытая, сжатая пружина. Не тронь, себе будет дороже, а через секунду, мимоходом улыбка - и словно солнце, яркое, ласковое. И тут на солнце тучка, и все блекнет. И такая скука, что кажешься себе самым тошнотворным в мире собеседником! Черт побери, этих красавиц! Понятно, почему Бастилия до такой степени бесила парижан, что они ее взяли. Ну а потом, естественно, танцы!



Крылья распустил: режиссерский театр, актеры, режиссер – царь и Бог, трам-пам-пам и трум-пум-пум, а мне:

- Все зелено. У вас очень зеленый город. Это большой плюс.



- У тебя редкое имя.

- Я татарка.

- Рыжая?

- Бывает такое. Мы все светловолосые и голубоглазые. Татары бывают разные. Среди поволжских татар есть и блондины. Мама моя из мишарей.

Татары-мишари? - субэтнос татар Поволжья и Приуралья. Разговаривают на мишарском диалекте татарского языка.

Одна из версий о происхождении субэтноса - тюркизация древнего финно-угорского племени мещёра. Среди самих мишарей часто бытует мнение о происхождении из Золотой Орды.

- Среди татар были популярны советские имена. Например, мой дядя – Дамир, это сокращенное «Да здравствует мир». В деревне, откуда родом моя мама, жили брат и сестра - Ревал и Люция. А Ленара – это «Ленинская армия». Похоже имя на традиционные имена – Гульнара, Динара. Моя мама особо не придавала значения имени, просто нравилось созвучие. Я узнала, что это означает только когда выросла. Мне нравится.

-Ты упрямая?

- Конечно.

- Правду говорят, что татары упрямые?

- Вредные, упрямые.

- В творчестве помогают вредность и упрямство?

- Мне кажется, да.

- У тебя было два эскиза. Первый, удивительный, яркий, похожий на радиоспектакль по книге Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании». Работал звук, работало слово. Сегодня это редкость. Сегодня все увлечены больше картинкой.

- Мы стремимся к визуальной культуре. Это просто данность. Театр становится все более визуальным. Это сегодня очень популярно. Все, кто выигрывает в последнее время «Золотую маску», визуальщики.

- А тебе это интересно?

- Мне вообще все интересно. Просто есть то, чему я училась пять лет в ГИТИСе: действие через слово. Мастерская народного артиста России Александра Галибина, ученика Анатолия Васильева.

- Анатолий Васильев, основатель театра «Школа драматического искусства» - это глыба.

- А я маленький осколочек. Никуда не денешься, если ты ученик мастера. Ты несешь эту идею. Поэтому всегда стараюсь найти словесное выражение.

- В эскизе спектакля все звучало чудно, с правильными синкопами. Мне кажется, что даже тонально актеры гармонировали. Неужели эта работа была сделана за неделю? А как ты отбирала артистов?

- Эскиз был поставлен за неделю. Попросили прислать требование к артистам. Сначала я думала задействовать пару – мальчика и девочку, предполагая, что это будут молодые актеры. Молодежь всегда легче на подъём. Нужны были те, кто умеет импровизировать, кто умеет посмеяться над собой, поиронизировать над коллегой. Наталья Павловна Ференцева, главный режиссер ТЮЗа, предложила две пары. Таню Ланец, актрису хабаровского Театра кукол, я впервые увидела в летнем лагере СТД. Она мне очень понравилась, и я позвала ее. Мне нужна была пара артистов, а я оставила всех четверых, плюс Таня.

- Вы встретились впервые, и что ты им сказала?

- Я долго рассказывала, какая это классная история. Раньше никто не читал эту книгу. Я говорила, как классно, что мы вместе будем заниматься сторителлингом (искусство донесения информации с помощью знаний, рассказов, историй, которые возбуждают у человека эмоции и мышления – Авт.). Звучали важные для меня слова: ирония, вынесенный центр, т.е. я играю в это, но я не играю, например, маленького мальчика или папу.

- Русский психологический театр жив в России?

- Нет, а тот, кто считает, что занимается психологическим театром, занимается ерундой, профанацией. По-настоящему психологический театр - это очень сложно, мало кто затрачивается на это. Каждое время имеет свою дистанцию. Особенно, наше пост-время. Это проявляется во всем. Ирония, она предполагает дистанцию. Сейчас даже не ироничное, а пост-пост-пост ироничное время. Разве можно сегодня поверить человеку, прямо говорящему о каких-то ценностях, скрепах? Мне кажется, что сегодня такой веры нет. Слушаешь такое порой, и чувствуешь, что все - полное вранье. Поэтому и нужна дистанция. Есть миллион хороших советских фильмов про честных пионеров. К сожалению, это время закончилось. И было ли оно? По крайней мере, в искусстве было. Было искусство честных пионеров, самоотверженных колхозников, красноармейцев. Потребность в ценностях у людей, конечно, есть по-прежнему, потребность слышать слова любви, добра, надежды. Но способ донесения их изменился. На скотском серьезе – это радикальный театр.

-То есть когда появится на сцене мужчина с выкрашенным черным гуталином лицом и в курчавом паричке, задушит женщину, это вызовет у зрителя смех?

- А вот трагедию можно сделать. Только, наверное, не шекспировскую. Взять древнегреческую трагедию. Ей тоже нужна форма. Сегодня нельзя ее делать одним голосом. Это не бытовой театр. И тогда это уже - концептуальный театр.

- «Проблемы поэтики Достоевского» - один из самых, наверное, странных и сложных эскизов на фестивале «Наша тема». Начиная с Достоевского, для многих еще со школьного времени «кирпича на голову», и заканчивая Михаилом Бахтиным, чье исследование легло в основу постановки. Мысль о том, что в произведениях у Достоевского не люди, а идеи – сама по себе и оригинальна, и грандиозна, и объясняет некую «суховатость» образов.

- У Бахтина понимание Достоевского грандиозное. Для того чтобы выстроить роман Федор Михайлович создает очень сложную схему как идеи между собой сталкиваются, воздействуют друг на друга, общаются. Он нигде не пишет прямым текстом, как Толстой или Тургенев. У этих писателей всегда можно вычленить авторскую позицию. Например, авторская позиция Толстого прозрачна. Она всегда через кого-то выражена, есть герой, который говорит слова автора. Это внятная, монологичная позиция. Как понимает Бахтин, Достоевский каждому герою предоставляет полновесное слово, каждый герой – носитель идеи. Истина находится где-то в диалогах. Причем, герои не обязательно прямо разговаривают, как, например, знаменитый диалог Раскольникова и Сони. Он - убийца и гордец, она - ангел, читающая отрывки из Библии. Это мощный диалог тьмы и света. И ведь мы не все за Соню. Это не карикатура, когда Соня - светлый образ, а Раскольников - негодяй (мудак?). Но диалог происходит и между частями романа. В этом романе идеологично все. Диалог идей и делает Достоевского таким сложным. Все чувствуют двойное дно, и все пытаются анализировать со своей колокольни, как умеют. Если ты понял Толстого, то с этой позиции невозможно понять Достоевского. Конечно, по сравнению с тургеневскими персонажами, герои Достоевского – фрики. Каждый автор требует своего ключа.

- Любишь Достоевского?

- Конечно, я фанат больших романов. Хотя я его и ненавижу тоже. Например, не могу читать «Бесов». От них меня просто выворачивает.

- У Достоевского в текстах особая, странная, полифоничная музыка.

- Ты правильно говоришь. Это и есть полифония. То, что называют полифоническим романом.

- Полифония по сути, это когда одна рука играет одно, вторая рука - другое.

- Полифонический роман – очень музыкальное произведение. Если ты знаешь и понимаешь музыку, если умеешь слушать симфонии, поймешь и Достоевского.

- Ты уверена в себе, в своих силах?

- Нет, конечно. Режиссер - это суперпрофессия. Нужно обладать интеллектом, эрудицией, интуицией, чувством. Когда ты говоришь, что режиссер, то встаешь в один ряд с крутыми, большими людьми. Товстоногов, Станиславский, Мейерхольд – режиссеры. И Ленара Гадельшина – режиссер? Для того чтобы в этот ряд встать, для этого нужно что-то великое сделать, нужно идти дальше себя, идти сверх себя. Режиссер - это жить, наблюдать, страдать. Нужно находиться в жизни и при этом вне жизни. Если ты постоянно погружен в жизнь, будешь всегда делать театр.док., как говорится, что видишь, то и поешь.

- Если вернуться к Достоевскому, то это была, на мой взгляд, творческая наглость сделать его за пять дней.

- Достоевского нельзя делать «с холодным носом». Язык, тематическое понимание того, что играется. Мне хотелось, чтобы это все было словесно выражено, не выдумывая грандиозные мизансцены… Я знала, что это будет грандиозный провал! Мне казалось, что хватит одной меня, заряженной Бахтиным и Достоевским, хватит моей энергии, чтобы все пробить и прокачать актеров. Наверное, Бахтин и Достоевский посмеялись с небес, глядя на мои попытки.

- Но это не было провалом! У тебя Достоевский живой! Твой эскиз восстанавливал чувство, живое отношение к литературе, заставлял по-новому взглянуть, стать чуть-чуть выше. Как, кстати, работалось в ТЮЗе, как прошел для тебя фестиваль?

- Все, что было показано, все это может делать репертуар для современного театра. Эскизы были сделаны так, как будто мы, режиссеры и актеры, все связаны, как будто все очень похожи. Я смотрела чужие работы, и мне было все понятно, как будто это мои работы. Все работы, как на подбор, и все это очень круто. В хабаровском ТЮЗе высокий уровень понимания современности, современного театра. XXI век здесь звучит. Здесь абсолютно непровинциальное сознание. В Москве непровинциальный театр найти сложно!

…Достоевский Ленары не выходил из головы - и несколько Раскольниковых, и старуха-процентщица с топором в голове, и чудная Сонечка Мармеладова в костюме гейши, и монолог Катерины Ивановны, и странная атмосфера, почти готическая, и звездное небо, такое глубокое, такое бездонное, если смотреть на него из дворика Хабаровского театра юного зрителя. И черт побери, так не хватает красоты, которая должна спасти этот мир!



Юрий Вязанкин