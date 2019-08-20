На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу

Хабаровск активно готовится к еще одной волне паводка у города. Сегодня на набережной спасатели вместе с пожарными и волонтерами срочно разворачивают водоналивную дамбу, переданную МЧС, которую оперативно доставили из Комсомольска-на-Амуре. Она должна защитить зону стадиона им. Ленина от подтопления. За двое суток предстоит установить 840 метров самой дамбы, а по краям уложить два ряда мешков с песком. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мешки помогут удержать конструкцию на месте, когда подойдет вода.

- На укладке дамбы сейчас задействовано более 100 человек и 30 единиц техники. Пожарные и спасатели наполняют дамбу водой, а волонтеры в это время насыпают мешки, которые затем мы укладываем вдоль тела дамбы. Кроме того, дополнительный ряд из мешков будем делать и возле ограждения набережной. Всего потребуется отсыпать свыше 30 кубометров песка. Перед работами по заданию краевого минздрава всех участников спасательной операции прямо на набережной врачи привили от гепатита "А", - пояснил руководитель работ, начальник краевого управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Геннадий Козорез.

По прогнозам синоптиков, уже к концу это недели к городу подойдет пятая волна паводка, вызванная дождевыми притоками из Сунгари, Буреи и Уссури. Отметки воды у краевой столицы могут составить 630-680 см. Как уже показал опыт строительства временной дамбы в затоне РЭБ флота, при сильном ветре может образоваться нагонная волна, которая будет перехлестывать через край набережной.

- Набережная рассчитана на уровень 686 см, и при спокойной воде этого достаточно. Но уже при ветре 12-15 м/с поднимается волна до 35 см. Поэтому мы еще в июле приняли решение после достижения уровня 600 см отсыпать участок до Яхт-клуба до отметки 750 см, а в пешеходной зоне развернуть водоналивную дамбу, которая должна уберечь все сооружения. Как только уровень начнет опускаться, дамбу мы разберем и перебросим обратно в Комсомольск-на-Амуре, откуда ее и привезли, - сообщил зампред правительства края Анатолий Литвинчук.

Как уточнили в Дальневосточном УГМС, на прошлой неделе в верховьях Амура всего за несколько дней выпала месячная норма осадков. Сейчас все эти дождевые воды стекают в реку. Кроме того, на Сунгари зафиксировано повышение сбросов с 8 тысяч кубометров в секунду до 11 тысяч кубометров. Активно прибывает вода и в реке Бурея, а также в Уссури. Дополнительный сток может дать и новый циклон, который выходит со стороны КНР к южным районам региона. Поэтому через 4-5 дней к уровню 630 см у Хабаровска может добавиться еще как минимум 20 см.

Сегодня на 14.00 уровень Амура вблизи краевой столицы составляет 600 см, прибавив 5 см. В течение двух суток ожидается рост уровня реки еще на 5-10 см.





Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru