Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров

"Гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска. На 08.00 (1.00 мск) 20 августа 2019 года уровень воды поднялся на 5 сантиметров и составил 600 сантиметров, достигнув отметки опасного явления", - говорится в сообщении.

Из-за обильных дождей в Хабаровске остаются подтоплены 156 приусадебных участков, 7 огородов, порядка 1,7 тысячи дачных участков на островной части города. Ливневыми водами подтоплены участки дорог по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова – Тимирязева, Ямская, Живописная, переулок Заречный.