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Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Уровень Амура у Хабаровска во вторник утром достиг отметки "опасное явление". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"Гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска. На 08.00 (1.00 мск) 20 августа 2019 года уровень воды поднялся на 5 сантиметров и составил 600 сантиметров, достигнув отметки опасного явления", - говорится в сообщении.
Из-за обильных дождей в Хабаровске остаются подтоплены 156 приусадебных участков, 7 огородов, порядка 1,7 тысячи дачных участков на островной части города. Ливневыми водами подтоплены участки дорог по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова – Тимирязева, Ямская, Живописная, переулок Заречный.
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