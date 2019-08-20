Кадровый «Лифт» в Хабаровском крае рухнул в шахту



Безусловно, мы утрируем, играя словами в заголовке. Но, глядя на кадровую чехарду в правительстве края, все больше склоняемся к мысли, что чиновники тоже решили поиграть.

До сих пор, спустя почти год после избрания нового главы региона, вакантны места вице-губернатора и двух заместителей председателя правительства Хабаровского края, причем неприкрытым остается одно из самых серьезных направлений работы – внутренняя политика (разговоры про то, что глава профильного комитета Евгений Слонский и так справляется, мы слышали, как и все, кто интересуется местной политикой). Одну должность зампреда и две министров замещают чиновники с приставкой «и.о.», т.е. официально не назначенные.

Было дело, проблему кадрового голода намеревались решить за счет победителей краевого конкурса проектов «Лифт». Но что-то, похоже, пошло не так.

Изначально в правительстве заявляли, что к конкурсному отбору будут допущены проекты, направленные на повышение качества жизни жителей региона.

В итоге, как сообщала пресс-служба губернатора, лучшим стал проект из Комсомольска-на-Амуре «Театр доступен каждому». Автором идеи выступила Анастасия Руина - режиссер единственного на Дальнем Востоке театра глухих и слабослышащих актеров, в труппе которого 12 человек. Девушка предложила оснастить площадку этого театра. Инициатива здравая, но лежит скорее в плоскости культурных инноваций и продвижения инклюзивной социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в числе победителей – авторы идей комплексного благоустройства территории сквера в микрорайоне Красная речка и обеспечения внутриквартального освещения Первом микрорайоне Хабаровска, проекта, направленного на воспитание гражданского патриотизма и организаторы школьного стендап-лектория «Jam! Speech».



- Все участники должны находиться под четким контролем профильных министерств и ведомств. Нам нужны свежие мысли и идеи, нужны новые люди. Даю вам стопроцентную гарантию, что каждый проект-победитель будет доведен до конца, - уверял Сергей Фургал.

Десять финалистов, как опять же информировала пресс-служба «белого дома», были включены в губернаторский кадровый резерв, предназначенный для формирования управленческих кадров в структурах правительства Хабаровского края.На этом фоне примечательно недавнее заявление Владимира Хлапова, который, ловко обойдя Юрия Минаева, занял его место первого заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства (Минаева, напомним, списали на фактически расстрельную в нынешних реалиях должность «простого» зампреда по социальным вопросам).На заседании регионального парламента, который утвердил Хлапова на новом месте, Владимир Николаевич рассказал о грандиозных планах проведения административной реформы. Внезапно сделавший головокружительную карьеру создатель придорожного кафе на «дальневосточном гектаре» собирается не только сократить штат госслужащих, но и четко следить за работой фонтанов на главной площади краевого центра – чтобы в дождь они ни-ни.Вслед за своим шефом Владимир Хлапов тоже намеревается работать над формированием кадрового резерва. Сейчас, считает он, губернаторские поручения не исполняются на местах, поскольку в муниципалитетах не хватает специалистов.Вам не кажется, что вся эта говорильня про выдающихся профессионалов, которых вот-вот привлекут в правительство края, ходит по кругу? Вот и нам тоже, увы.



Евгений Мезенцев



