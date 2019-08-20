В Тугуро-Чумиканский район доставят продукты питания для подтопленцев

Комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышлености правительства края сформировал запас продуктов на 76 семей из трех сел - Удское, Алгазея и Неран. Жители этих территорий лишились урожая из-за подтопления участков.

- Определена потребность в овощах для 76 семей. В Тугуро-Чумиканский район будет отправлено больше тонны картофеля, 860 кг капусты, по 200 кг свеклы и моркови, а также 120 кг лука. Сначала овощи доставят до Николаевска-на-Амуре, затем в Чумикан. В крае подтоплены многие территории, но Тугуро-Чумиканский район – самый сложный в плане транспортной доступности, добраться туда можно только вертолетом и по воде. Поэтому именно этому району в первоочередном порядке оказана помощь, - отметила и.о. председателя комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края Роза Качайкина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, продукты для пострадавших от паводка безвозмездно предоставили предприниматели региона. Ожидается, что первая партия поступит в район в конце этой недели.