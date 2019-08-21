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В Хабаровске подвалы подтопленных домов начали просушивать
Кое-где в многоэтажках еще работают насосы – откачивают последние кубометры воды. Там, где на бетонном подвальном полу остался только ил, уже настежь открыты все двери, сняты заслонки с продухов – для свободной циркуляции воздуха, а с остатками влаги борются тепловые пушки: ими управляющие компании обеспечил муниципалитет. В поселке имени Горького, по улицам которого еще два дня назад текли бурные потоки из разлившейся реки Черной, теперь почти сухо. Вода ушла из дворов и подъездов, почти всю ее откачали из подвалов, обеспечили бесперебойное снабжение жителей электричеством. Однако, если объем работ у жилищников и сократился, то ненамного.
Следующими этапами работ, по его словам, станут обработка подвалов специальным составом от разрушения бетона, дезинфекция и дератизация.
Аналогичными делами занимаются сейчас и жилищные организации в других районах города. Как сообщил начальник городского управления ГОиЧС Андрей Акимов, в общей сложности в Хабаровске были затоплены 74 подвала многоквартирных домов. 38 из них уже удалось осушить, а еще 36 – пока в работе. Подтопленных дворов нет. В воде пока находятся 99 придомовых территорий в частном секторе, а также участки дорог по улицам Штормовой, Приемной, перекресток улиц Прибрежной и Минусинской. Сегодня утром уровень Амура у краевого центра составил 598 сантиметров. Вода прибывает, но незначительно: за ночь река прибавила всего 3 сантиметра, но противопаводковые мероприятия продолжаются. Ведется откачка воды из ливневых коллекторов, работают и мощные насосы на дамбе в затоне. Сейчас уровень воды в нем на 45 сантиметров ниже, чем в Амуре.
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