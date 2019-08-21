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Немцы заинтересовались туризмом на Дальнем Востоке
Вопросы сотрудничества в сфере защиты окружающей среды, развития бизнеса и туризма в ходе рабочей встречи обсудили мэр Хабаровска Сергей Кравчук и Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Новосибирске Петер Бломайер. Среди семидесяти стран, с которыми сотрудничает Хабаровск, Германия занимает 8 место. Ежегодный внешнеторговый оборот составляет 6,8 миллионов долларов США. Из краевой столицы в Германию экспортируются древесина и оптоволоконные кабели, а подавляющую часть импорта составляют машины и оборудование. Развивается сотрудничество в области образования, на очереди - туризм. На встрече стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении экономических и культурных связей.
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