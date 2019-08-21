Аграриям Хабаровского края выплатят компенсацию за затопленный урожай

Россельхозцентр поможет в Хабаровском крае оценить ущерб от наводнения, а также правильно оформить необходимые документы для выплат компенсаций аграриям из федерального бюджета. Замглавы федерального учреждения Дмитрий Говоров провел совещание с руководством краевого минсельхоза и побывал на сельхозпредприятии «Колос» в Хабаровском районе.

Аграриям из-за подтопления дорог в селе Свечино пришлось эвакуировать крупный рогатый скот с фермы на летние пастбища. Сейчас на предприятии занимаются обустройством временных животноводческих загонов и пока приостановили забой и реализацию говядины. Кроме того, в воде оказались посевы зерновых культур, сои, однолетние и многолетние травы, а также сенокосы и пастбища. Это около 50% угодий предприятия.

По информации пресс-службы краевого правительства, всего в регионе от «большой воды» пострадало около 16,6 тыс. га угодий. Это пашни, сенокосы, пастбища в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных районах. Сельхозтоваропроизводители лишились части урожая кормовых и зерновых культур. Убытки также подсчитывают в ООО «Даниловка», «Вектор», «Полетное».

- Правительства регионов, пострадавших от наводнения, вправе обратиться за материальной помощью в федеральный центр. Правильно организовать эту работу помогут наши специалисты. Из средств федерального бюджета возможно возмещение прямых затрат, которые понесли аграрии при выращивании сельхозкультур. Речь идет о приобретении семян, горюче-смазочных материалах, оплате труда, повреждении какой-либо инфраструктуры, либо гибели сельскохозяйственных животных. В каждом конкретном случае необходимо составить акт, в котором задокументировать ущерб. Оформлением документов занимаются специальные комиссии, которые сформированы в каждом районе, - отметил заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий Говоров.

В Хабаровском крае комиссионное обследование проведено на площади в 10,7 тысяч гектаров. Это более 60% от всех угодий, которые оказались подтоплены, в том числе из-за обильных осадков. Помимо потери части урожая, аграриев беспокоит дефицит грубых и сочных кормов. Из-за подтопления сенокосов и пастбищ сельхозтоваропроизводители вынуждены использовать заготовленные на зиму корма. В связи с этим краевые власти подготовят обращение в адрес федерального минсельхоза о выделении зерна из инвентаризационного фонда и введении льготного тарифа на доставку кормов из других субъектов страны.