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Аграриям Хабаровского края выплатят компенсацию за затопленный урожай
Россельхозцентр поможет в Хабаровском крае оценить ущерб от наводнения, а также правильно оформить необходимые документы для выплат компенсаций аграриям из федерального бюджета. Замглавы федерального учреждения Дмитрий Говоров провел совещание с руководством краевого минсельхоза и побывал на сельхозпредприятии «Колос» в Хабаровском районе.
Аграриям из-за подтопления дорог в селе Свечино пришлось эвакуировать крупный рогатый скот с фермы на летние пастбища. Сейчас на предприятии занимаются обустройством временных животноводческих загонов и пока приостановили забой и реализацию говядины. Кроме того, в воде оказались посевы зерновых культур, сои, однолетние и многолетние травы, а также сенокосы и пастбища. Это около 50% угодий предприятия.
По информации пресс-службы краевого правительства, всего в регионе от «большой воды» пострадало около 16,6 тыс. га угодий. Это пашни, сенокосы, пастбища в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных районах. Сельхозтоваропроизводители лишились части урожая кормовых и зерновых культур. Убытки также подсчитывают в ООО «Даниловка», «Вектор», «Полетное».
В Хабаровском крае комиссионное обследование проведено на площади в 10,7 тысяч гектаров. Это более 60% от всех угодий, которые оказались подтоплены, в том числе из-за обильных осадков. Помимо потери части урожая, аграриев беспокоит дефицит грубых и сочных кормов. Из-за подтопления сенокосов и пастбищ сельхозтоваропроизводители вынуждены использовать заготовленные на зиму корма. В связи с этим краевые власти подготовят обращение в адрес федерального минсельхоза о выделении зерна из инвентаризационного фонда и введении льготного тарифа на доставку кормов из других субъектов страны.
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