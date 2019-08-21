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В хабаровской многоэтажке загорелась квартира
В Хабаровске в девятиэтажном доме по улице Волочаевская загорелась квартира. Прибывшие на вызов пожарные расчеты обнаружили задымление на седьмом этаже, горели домашние вещи. Спасатели эвакуировали из подъезда восемь человек. Еще шестьдесят самостоятельно покинули свои квартиры.
Незамедлительно пожарные приступили к тушению очага возгорания. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь быстро локализовали и спустя пятнадцать минут полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 15 кв. м. Всего для ликвидации возгорания было задействовано 13 человек и 5 единиц техники.
Причины и виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.
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