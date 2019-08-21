Международный пункт пропуска в Бикинском районе временно закрыли

Международный пункт пропуска в Бикинском районе «Покровка-Жаохэ», который находится на границе с Китаем, приостановил работу. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. Мера является временной и вынужденной: из-за подъема уровня воды в реке Уссури есть угроза подтопления территории.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, со 2 августа приостановлено сообщение в пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР).

С 10 августа также временно прекращено международное речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем. Рейсы возобновятся при безопасной отметке уровня воды в Амуре в 520 см.

Сегодня по состоянию на 10.00 уровень реки у краевой столицы составил 602 см.