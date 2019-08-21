Аграриев для Хабаровского края обучат в Благовещенске

На базе Дальневосточного государственного аграрного университета в Благовещенске начнут обучение 18 студентов из разных районов края. Набор осуществлен по наиболее востребованным для аграрной отрасли региона специальностям. Для будущих выпускников краевые власти организуют прохождение практики и перспективное трудоустройство на предприятиях.

Это единственное на Дальнем Востоке учебное заведение, которое готовит выпускников с высшим образованием для аграрной отрасли – ветеринаров, зоотехников, агроинженеров, специалистов ветеринарно-санитарной экспертизы. Таких кадров остро не хватает в Хабаровском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на базе Хорского агропромышленного техникума готовят только специалистов среднего звена - трактористов, технологов, специалистов сельхозпроизводства.

- С этого года мы начали выстраивать более тесное взаимодействие с вузом, подписали соглашение о сотрудничестве, включающее квоту по целевому набору. Совместно провели профориентацию среди выпускников школ. Пока наибольшей популярностью пользуется «Ветеринария». На эту специальность в этом году поступили 11 школьников края. Двое будут обучаться на зоотехников. С нашими студентами будем взаимодействовать адресно, организовывая практику на предприятиях края и перспективное трудоустройство. Продолжаем работать, чтобы в следующем году востребованность аграрных профессий стала выше, - отмечает заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Шкурин.

Напомним, что всего в Хабаровском крае зарегистрировано 83 сельскохозяйственные организации, 533 КФХ, 37 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, около 100 личных подсобных хозяйств. Всего в отрасли занято около 7 тысяч человек. Для работы в этой сфере сегодня дополнительно требуется около 500 человек - специалисты среднего звена, с высшим образованием и рабочие кадры.