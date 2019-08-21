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Аграриев для Хабаровского края обучат в Благовещенске
На базе Дальневосточного государственного аграрного университета в Благовещенске начнут обучение 18 студентов из разных районов края. Набор осуществлен по наиболее востребованным для аграрной отрасли региона специальностям. Для будущих выпускников краевые власти организуют прохождение практики и перспективное трудоустройство на предприятиях.
Это единственное на Дальнем Востоке учебное заведение, которое готовит выпускников с высшим образованием для аграрной отрасли – ветеринаров, зоотехников, агроинженеров, специалистов ветеринарно-санитарной экспертизы. Таких кадров остро не хватает в Хабаровском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на базе Хорского агропромышленного техникума готовят только специалистов среднего звена - трактористов, технологов, специалистов сельхозпроизводства.
Напомним, что всего в Хабаровском крае зарегистрировано 83 сельскохозяйственные организации, 533 КФХ, 37 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, около 100 личных подсобных хозяйств. Всего в отрасли занято около 7 тысяч человек. Для работы в этой сфере сегодня дополнительно требуется около 500 человек - специалисты среднего звена, с высшим образованием и рабочие кадры.
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