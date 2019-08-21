Хабаровский край ожидает новый циклон

Сильные дожди прогнозируют синоптики 21-23 августа на юге Хабаровского края. Как сообщает Дальневосточное УГМС, осадки принесет очередной циклон, который подходит к региону со стороны Монголии.

- Вначале осадки пройдут по Бикинскому, имени Лазо и Вяземскому районам. Затем фронтальные разделы от циклона окажут влияние и на другие территории. Непогода заденет Хабаровский район, а также частично юг Верхнебуреинского района. Во все муниципалитеты мы разослали наши прогнозы, - сообщили в УГМС.

Синоптики предупредили, что из-за дождей в районах опять вырастут уровни воды в малых реках. Так, в Вяземском районе ожидается подъем воды в реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка до отметок 560-580 см при опасном уровне в 620 см. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в районе имени Лазо обстановка осложнится на реке Кия у поселка Переяславка, где уровни вырастут до 370-400 см, критический - 450 см. В Хабаровском районе наблюдать необходимо за реками Урми, Кур и Тунгуска. На всех трех речках уровни приблизятся к отметкам, при которых могут начаться подтопления сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, населенных пунктов, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.

Жителям южных территорий спасатели рекомендуют сохранять бдительность и принять меры безопасности. В дни непогоды в регионе возможны ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Из-за дождя на дорогах ухудшится видимость, поэтому лучше воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, а также отказаться от походов в лес и на рыбалку.

При возникновении признаков паводка либо другой угрозы необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».