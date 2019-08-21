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Хабаровский край ожидает новый циклон
Сильные дожди прогнозируют синоптики 21-23 августа на юге Хабаровского края. Как сообщает Дальневосточное УГМС, осадки принесет очередной циклон, который подходит к региону со стороны Монголии.
Синоптики предупредили, что из-за дождей в районах опять вырастут уровни воды в малых реках. Так, в Вяземском районе ожидается подъем воды в реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка до отметок 560-580 см при опасном уровне в 620 см. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в районе имени Лазо обстановка осложнится на реке Кия у поселка Переяславка, где уровни вырастут до 370-400 см, критический - 450 см. В Хабаровском районе наблюдать необходимо за реками Урми, Кур и Тунгуска. На всех трех речках уровни приблизятся к отметкам, при которых могут начаться подтопления сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, населенных пунктов, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.
Жителям южных территорий спасатели рекомендуют сохранять бдительность и принять меры безопасности. В дни непогоды в регионе возможны ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Из-за дождя на дорогах ухудшится видимость, поэтому лучше воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, а также отказаться от походов в лес и на рыбалку.
При возникновении признаков паводка либо другой угрозы необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».
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