Жители Хабаровского края продолжат оплачивать капремонт на почте без комиссии

Хабаровский краевой фонд капитального ремонта продлил соглашение с Почтой России и банком ВТБ о приеме своих платежей без комиссии. Впервые услуга появилась в сентябре 2018 года и стала очень удобной для жителей Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Для нашего региона, где очень много отдаленных поселков, формат приема платежей через почтовые отделения очень актуален. Тем более возможность оплаты без комиссии вдвойне привлекательна. Поэтому мы приняли решение перезаключить прошлогоднее соглашение. Продолжать платить на таких условиях можно будет и дальше, вплоть до августа 2020 года, - сообщили в краевом фонде капремонта.

В фонде подчеркнули, что кроме удобства с самого начала оказания услуги организаторы отметили и финансовые плюсы от ее предоставления. Так, с осени 2018 года собираемость платежей за капремонт через почтовые отделения выросла в 3,5 раза.