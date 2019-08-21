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Жители Хабаровского края продолжат оплачивать капремонт на почте без комиссии
Хабаровский краевой фонд капитального ремонта продлил соглашение с Почтой России и банком ВТБ о приеме своих платежей без комиссии. Впервые услуга появилась в сентябре 2018 года и стала очень удобной для жителей Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В фонде подчеркнули, что кроме удобства с самого начала оказания услуги организаторы отметили и финансовые плюсы от ее предоставления. Так, с осени 2018 года собираемость платежей за капремонт через почтовые отделения выросла в 3,5 раза.
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