Замена аварийных участков теплотрасс в Хабаровске идет в две смены

Из-за ливневых дождей подрядным организациям приходится откачивать воду из траншей и только потом приступать к укладке труб. Самый большой фронт работ развернут на улице Ленина: здесь строителям предстоит установить тепловую камеру и проложить участок магистрального трубопровода протяженностью в 370 метров. Насосы, мотопомпы - все, как на дамбе в районе затона. Только после того, как строители откачают воду из траншеи, можно включать электрооборудование - сварочные аппараты и болгарки.

«Во время циклона воду приходилось откачивать 24 часа в стуки. Но, несмотря на это, мы укладываемся в график. На этой неделе завершаем монтаж тепловой камеры и приступаем к обвязке теплосетей на участке улицы Ленина», - рассказал директор подрядной организации Алексей Каминский.

Для того чтобы не сорвать сроки ремонтной кампании, подрядные организации трудятся в две смены с 8 утра и до 10 часов вечера. Работы кипят на 14 аварийных участках магистрального трубопровода.

«Для подготовки сетевого хозяйства к зиме в этом году будет восстановлено около 10 километров инженерных коммуникаций. Сейчас работы ведутся на оживленных участках дорог в районе улиц Ленина, Калина, Тихоокеанской и других»,- рассказал начальник отдела ремонта тепловых сетей Антон Чупов.

Ремонтная кампания энергетикам обойдется более чем в 500 миллионов рублей. Полностью завершить работы на трубопроводе подрядчики должны до конца сентября, после чего инженерные сети для бесперебойной подачи тепла встанут на опрессовку.