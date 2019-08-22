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Замена аварийных участков теплотрасс в Хабаровске идет в две смены
Из-за ливневых дождей подрядным организациям приходится откачивать воду из траншей и только потом приступать к укладке труб. Самый большой фронт работ развернут на улице Ленина: здесь строителям предстоит установить тепловую камеру и проложить участок магистрального трубопровода протяженностью в 370 метров. Насосы, мотопомпы - все, как на дамбе в районе затона. Только после того, как строители откачают воду из траншеи, можно включать электрооборудование - сварочные аппараты и болгарки.
Для того чтобы не сорвать сроки ремонтной кампании, подрядные организации трудятся в две смены с 8 утра и до 10 часов вечера. Работы кипят на 14 аварийных участках магистрального трубопровода.
Ремонтная кампания энергетикам обойдется более чем в 500 миллионов рублей. Полностью завершить работы на трубопроводе подрядчики должны до конца сентября, после чего инженерные сети для бесперебойной подачи тепла встанут на опрессовку.
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