Новости
В Хабаровске начали дефектовку дорог после циклонов и подтоплений
Пока обследованы только три десятка городских трасс – те, по которым осуществляется активное движение общественного транспорта. Количество выявленных выбоин и разрушений сулит дорожникам большие ремонтные работы, которые нужно будет вести в экстренном порядке после установления сухой погоды.
Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Алексей Кочемасов, разрушения дорожного покрытия из-за прошедших ливней и паводка есть практически во всех районах города, как на главных магистралях, так и на второстепенных улицах.
Как только над Хабаровском воцарится тёплая сухая погода, дорожные бригады зайдут с ямочным ремонтом на поврежденные участки.
В ходе обследования специалисты обнаружили большое количество промоин и ям в районе остановок общественного транспорта – в местах, где пропитавшийся водой асфальт нес большую транспортную нагрузку. Пока дорожники не приступили к их ремонту, пассажирам необходимо проявлять осторожность при посадке и выходе из автобусов и троллейбусов.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 994
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 576
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 629
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 251
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136