В Хабаровске начали дефектовку дорог после циклонов и подтоплений 

Пока обследованы только три десятка городских трасс – те, по которым осуществляется активное движение общественного транспорта. Количество выявленных выбоин и разрушений сулит дорожникам большие ремонтные работы, которые нужно будет вести в экстренном порядке после установления сухой погоды.

Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Алексей Кочемасов, разрушения дорожного покрытия из-за прошедших ливней и паводка есть практически во всех районах города, как на главных магистралях, так и на второстепенных улицах.

«Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Шелеста, Тихоокеанская, Целинная, Аэродромная, Узловая, Ильича, Световая, Матвеевское шоссе - всего с минувшего воскресенья по нынешний день мы успели обследовать 29 дорог. В приоритете трассы, по которым движется общественный городской транспорт, но мы постепенно проведем более масштабную дефектовку. Так как дожди еще не прекратились, эта работа закончится не сегодня и не завтра: количество и глубина промоин будут увеличиваться, а нам необходимо будет взять их все «на карандаш», - сказал Кочемасов.

Как только над Хабаровском воцарится тёплая сухая погода, дорожные бригады зайдут с ямочным ремонтом на поврежденные участки.

«В первую очередь будем устранять самые серьезные повреждения, потом займемся и более мелкими дефектами», - отметил Кочемасов.

В ходе обследования специалисты обнаружили большое количество промоин и ям в районе остановок общественного транспорта – в местах, где пропитавшийся водой асфальт нес большую транспортную нагрузку. Пока дорожники не приступили к их ремонту, пассажирам необходимо проявлять осторожность при посадке и выходе из автобусов и троллейбусов.



