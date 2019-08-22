Уровень Амура у Комсомольска может достичь 7,5 метра

Ситуация с паводком в Комсомольске-на-Амуре может оказаться сложнее, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Гидрологи обновили прогноз уровней воды у города, по которому на пике гребень амурской волны может достигнуть 750 см. Это почти на метр выше уровня опасных явлений, когда начинается активное подтопление низких мест, участков автодорог и отдельных жилых домов в прибрежной полосе.

- По решению губернатора при краевой комиссии по ЧС создана отдельная оперативная группа, которая будет оказывать помощь администрации Комсомольска-на-Амуре в подготовке к стихии. Часть этой группы отправится в город, другая – останется в Хабаровске для координации действий. Сейчас решается вопрос о переброске в Комсомольск дополнительных насосов для откачки воды. Но уже в ближайшее время может потребоваться и другое оборудование, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

В настоящее время уровень реки у Комсомольска-на-Амуре уже достиг 544 см, прибавив 23 см за сутки. В городе развернуты работы по защите от паводка. По информации местной администрации, с учетом нового прогноза определены все слабые места, которые требуют дополнительного укрепления. На дамбах в районе посёлка Хорпинский и частного сектора микрорайона Менделеева идет дополнительная отсыпка. Дамба на Менделеева держит уровень 740-760 см, однако есть участки, где защитная полоса ниже.

- При уровне воды в 600 см начнётся тампонирование колодцев ливневой канализации в районе их выпусков в Амур. С этого момента воду из ливнёвки в реку будут перекачивать насосами. Сейчас идет монтаж трубопроводов. К открытию готовится первый пункт временного размещения граждан на 100 человек в помещениях детско-юношеского центра "Дзёмги". В случае угрозы, в него будут расселены жители посёлка Хорпинский, - сообщили в администрации города.

В самом городе новый мощный насос будет установлен на улице Сторожевой, для перекачки воды из озера в Амур. Усилят насосную группу и в посёлке Силинский у ручья Безымянный, а также у ручья Тёплый ключ.

С прошлой недели в Комсомольске-на-Амуре стартовала кампания по привлечению добровольцев для защиты от наводнения. На сегодняшний день своё желание помочь городу уже выразили уже около 300 человек.