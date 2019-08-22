Внутренний въездной туризм Хабаровска обсудят на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском открылась 27 встреча мэров городов Сибири, Дальнего Востока и городов западного побережья Японии. Встреча продлится два дня. Участие в ней принимают 23 делегации двух стран. От имени мэра Хабаровска Сергея Кравчука к участникам обратилась исполняющая обязанности заместителя мэра города по международным и внешнеэкономическим связям Татьяна Иванова.



«Эта встреча проходит в преддверии 2020 года - 50- летия с момента проведения 1-ой встречи мэров городов Сибири, Дальнего Востока и мэров городов западного побережья Японии, которая проводилась в Хабаровске. Также в 2020 году исполнится 55 лет побратимским связям между Хабаровском и Ниигатой. За это время наши города накопили богатый опыт взаимовыгодного плодотворного сотрудничества и взаимопонимания, дружеских отношений, основанных на глубоком и искреннем взаимоуважении», - отметила Татьяна Иванова.

Она также добавила, что призывы по усилению сотрудничества между странами исходят не только от руководителей муниципалитетов: неоднократно на официальных встречах на высшем уровне президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вели речь о развитии сотрудничества между государствами. Одним из результатов переговоров стало подписание меморандума о проведении в 2020-2021 годах Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, в реализации мероприятий которого важная роль будет отводиться муниципальным органам власти.Администрация Хабаровска в рамках взаимодействия между Ассоциацией городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии и Ассоциацией городов Западного побережья Японии ведёт активную деятельность по укреплению побратимских связей и расширению сфер взаимодействия. Так, по итогам прошлой встречи было подписано совместном коммюнике.