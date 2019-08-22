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Мощная насосная установка защитит от подтопления улицу Флегонтова
Она установлена в районе арены «Ерофей» и способна перекачивать до 3 тысяч кубометров воды в час. Несмотря на это, «боевой» пост не покинут пожарные машины и мотопомпы - они будут стоять в резерве на случай форс-мажора. В Хабаровске на прошлой неделе за несколько дней выпала месячная норма осадков. Участки улиц Флегонтова и Тимирязева превратились в озера. Для откачки воды из ливневых коллекторов потребовалось несколько дней.
Также, чтобы отвести ливневые стоки от электрооборудования, в парке «Северном» специалисты начали строить защитные сооружения. По периметру подстанции рабочие укладывают мешки с песком.
По словам энергетика, подстанций, попавших в зону затопления, в Хабаровске нет. Между тем, уровень Амура у Хабаровска превысил шестиметровую отметку. В разных районах города подтоплено 12 частных домовладений и 214 приусадебных участков, также в воде отрезки дорожного полотна в районах улиц Штормовой, Приемной и перекрестка улиц Прибрежной - Минусинской. При этом большая вода не спешит отступать от Хабаровска: как заявляют гидрологи, гребень прохождения паводка продлится до 31 августа.
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