Мощная насосная установка защитит от подтопления улицу Флегонтова 

Она установлена в районе арены «Ерофей» и способна перекачивать до 3 тысяч кубометров воды в час. Несмотря на это, «боевой» пост не покинут пожарные машины и мотопомпы - они будут стоять в резерве на случай форс-мажора. В Хабаровске на прошлой неделе за несколько дней выпала месячная норма осадков. Участки улиц Флегонтова и Тимирязева превратились в озера. Для откачки воды из ливневых коллекторов потребовалось несколько дней.

«Этот насос очень мощный, с его помощью можно оперативно откачивать воду из коллекторов и не допускать подтопления улиц. В работу установка будет запущена к вечеру 22 августа»,- рассказал начальник городского управления ГОиЧС Андрей Акимов.

Также, чтобы отвести ливневые стоки от электрооборудования, в парке «Северном» специалисты начали строить защитные сооружения. По периметру подстанции рабочие укладывают мешки с песком.

«В связи с тем, что ливневый коллектор в парке неисправен, началось подтопление подстанции. Сейчас мы возводим защитные сооружения, чтобы все потребители были со светом»,- рассказывает заместитель главного инженера АО «Хабаровская горэлектросеть» Александр Петров.

По словам энергетика, подстанций, попавших в зону затопления, в Хабаровске нет. Между тем, уровень Амура у Хабаровска превысил шестиметровую отметку. В разных районах города подтоплено 12 частных домовладений и 214 приусадебных участков, также в воде отрезки дорожного полотна в районах улиц Штормовой, Приемной и перекрестка улиц Прибрежной - Минусинской. При этом большая вода не спешит отступать от Хабаровска: как заявляют гидрологи, гребень прохождения паводка продлится до 31 августа.