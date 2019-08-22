Школы Хабаровска готовы к учебному году

В учреждениях образования завершены все ремонтные работы. Об этом сообщили в городском профильном управлении. В этом году за парты сядут более 62 тысяч юных хабаровчан. Всего в Хабаровске 174 муниципальных учреждения образования: 71 школа, 86 детских садов, 17 учреждений дополнительного образования. На их подготовку к новому учебному году, а также развитие и материально-технической базы, из муниципальной казны выделено около 400 миллионов рублей. За эти средства отремонтированы классы, пищеблоки, спортивные залы, восстановлены кровли и фасады. Уроки физкультуры в школе №63 будут проходить на отремонтированной спортивной площадке. На футбольном поле уложено современное покрытие. Еще две площадки в ближайшее время будут модернизированы в рамках федерального проекта.

«Заключены муниципальные контракты на установку физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в школах №№24 и 80. Смонтировать их планируем в сентябре-октябре - оборудование необходимо еще доставить из Москвы. Стоимость каждой площадки 25 миллионов рублей», -рассказал руководитель МКУ «Дирекция по содержанию фондов отрасли образования» Александр Писарев.

Кроме этого, на спортивных площадках появятся тренажеры для подготовки и выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне».