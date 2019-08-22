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Школы Хабаровска готовы к учебному году
В учреждениях образования завершены все ремонтные работы. Об этом сообщили в городском профильном управлении. В этом году за парты сядут более 62 тысяч юных хабаровчан. Всего в Хабаровске 174 муниципальных учреждения образования: 71 школа, 86 детских садов, 17 учреждений дополнительного образования. На их подготовку к новому учебному году, а также развитие и материально-технической базы, из муниципальной казны выделено около 400 миллионов рублей. За эти средства отремонтированы классы, пищеблоки, спортивные залы, восстановлены кровли и фасады. Уроки физкультуры в школе №63 будут проходить на отремонтированной спортивной площадке. На футбольном поле уложено современное покрытие. Еще две площадки в ближайшее время будут модернизированы в рамках федерального проекта.
Кроме этого, на спортивных площадках появятся тренажеры для подготовки и выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне».
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