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Уровень воды в Амуре достиг 607 сантиметров
Подъем воды в Амуре у Хабаровска, как и предсказывали гидрологи, временно замедлился. За последние трое суток река прибавилась лишь 7 см, достигнув уровня в 607 см. Однако в Дальневосточном УГМС по-прежнему сохраняют свой предыдущий прогноз об отметках в 630-680 см. Синоптики объясняют, что вода от недавних дождей еще не дошла до города.
По информации пресс-службы правительства региона, сейчас в Хабаровском крае все еще остаются подтопленными 25 жилых домов, 528 приусадебных и 805 земельных участков, 1860 дач, а также 36 проездов внутри населенных пунктов и 3 проезда межпоселковых дорог. От паводков пострадали жители 61 населенного пункта в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Вяземском и Амурском районах. Появилась угроза подтоплений и в Комсомольске-на-Амуре, где по новому прогнозу уровень воды может подняться до 750 см. В городе оперативно развернуты работы по укреплению дамб и слабых мест. В правительстве края создана отдельная рабочая группа по оказанию содействия администрации Комсомольска-на-Амуре в борьбе со стихией.
Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru
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