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Поликлиники Хабаровского края готовы к диспансеризации населения
Медучреждения Хабаровского края приготовились к проведению диспансеризации населения. Эту услугу сейчас могут оказать 39 поликлиник региона. У каждого из подобных учреждений есть специальная лицензия, позволяющая им организовывать осмотры в рамках программы ОМС.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровском крае вступил в силу новый порядок проведения профилактических медосмотров для населения. Пройти врачей теперь можно не только в будние дни, но и по субботам, а также в вечернее время. Вы выходные большинство поликлиник будет работать до 15-16 часов. С графиком можно ознакомиться на сайте: https://zdrav.khv.gov.ru/node/7530
Напомним, ранее в Российской Федерации профилактические медосмотры граждане зачастую были вынуждены проходить только в рабочее время, которое совпадало с графиком работы врачей. Это создавало дискомфорт как для сотрудников и их работодателей, так и для персонала медучреждений, поэтому правительство РФ решило расширить часы приема.
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