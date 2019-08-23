Поликлиники Хабаровского края готовы к диспансеризации населения

Медучреждения Хабаровского края приготовились к проведению диспансеризации населения. Эту услугу сейчас могут оказать 39 поликлиник региона. У каждого из подобных учреждений есть специальная лицензия, позволяющая им организовывать осмотры в рамках программы ОМС.

- Диспансеризация проводится абсолютно бесплатно. Любой гражданин с 18 лет раз в три года может обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти такой осмотр. А вот граждане с 40 лет теперь могут проверяться ежегодно. Для них разработаны новые правила, позволяющие в числе стандартных процедур проходить обследования на онкологические болезни. Для этого подготовлена отдельная методика ранней диагностики рака, - рассказала начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных заданий Ирина Филимончикова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровском крае вступил в силу новый порядок проведения профилактических медосмотров для населения. Пройти врачей теперь можно не только в будние дни, но и по субботам, а также в вечернее время. Вы выходные большинство поликлиник будет работать до 15-16 часов. С графиком можно ознакомиться на сайте: https://zdrav.khv.gov.ru/node/7530

Напомним, ранее в Российской Федерации профилактические медосмотры граждане зачастую были вынуждены проходить только в рабочее время, которое совпадало с графиком работы врачей. Это создавало дискомфорт как для сотрудников и их работодателей, так и для персонала медучреждений, поэтому правительство РФ решило расширить часы приема.