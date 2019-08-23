Хабаровские спасатели отправились в Комсомольск-на-Амуре на подмогу

Из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре направлена дополнительная группа военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России в составе 30 человек и 4 единиц техники. С собой они имеют плавательные средства, аварийно-спасательный инструмент и иное снаряжение. В составе общей группировки ведомства они будут оказывать помощь органам власти в проведении комплекса превентивных мероприятий, проводить работы по мониторингу паводковой обстановки.

В настоящее время на территории муниципальных образований, оказавшихся в зоне паводка, силами территориальной подсистемы РСЧС, волонтёрами, сотрудниками аэромобильных отрядов МЧС Росси и местных пожарно-спасательных гарнизонов организована работа по укреплению уже имеющихся защитных дамб, отсыпке грунта вдоль береговых линий в наиболее низких местах, производится откачка воды. Кроме этого проводится постоянный мониторинг уровней воды в реках региона, оказывается помощь населению, обеспечена доставка людей и предметов первой необходимости, воды через перемытые участки дорог.

По состоянию на 23 августа, на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 61 населенном пункте 7 муниципальных образований подтоплены 25 жилых домов с населением 58 человек, 528 приусадебных участков, 805 земельных участков и около 1800 дачных участков. Также вода сохраняется на 3 участках межпоселковых автодорог и 36 участках дорог внутри населенных пунктов.

В Бикинском районе паводковая обстановка относительно стабильная, Подтопленных жилых домов нет, приусадебные участки постепенно освобождаются от дождевых и грунтовых вод. В городе Бикине, селах Лермонтовка, Оренбургское, Лесопильное и Покровка вода сохраняется на территории 249 приусадебных участков.

В районе имени Лазо паводковая обстановка также относительно стабилизируется, уровень воды в реках снижается. Подтопленных жилых домов нет. Вода сохраняется на территории 74 земельных участков и 136 приусадебных участков в п. Переяславка, селах Прудки, Полётное, Петровичи, Марусино, Соколовка. Кроме этого, частично подтоплены участки на подъезде к погранзаставе Новосоветское, автодороге с. Черняево – погранзастава «Невельское», автодороге с. Переяславка – с. Аргунское.

Из-за прохождения гребня паводка на малых реках Вяземского района за прошедшие сутки были подтоплены 42 приусадебных участка и 5 участков межпоселковых дорог в населенных пунктах Кедрово, Забайкальское, Видное, Дормидонтовка, Венюково, Шумный.

В Хабаровске в результате проведения откачки воды после прошедших ливневых дождей, количество подтопленных приусадебных участков значительно сократилось. В зоне паводка остаются 11 приусадебных участков, 216 земельных участков и более 1600 приусадебных и дачных участков. Также остаются подтопленными дороги по улицам вблизи береговой черты.

В Хабаровском районе остаются подтопленными 24 жилых дома в селе Корсаково-2. Кроме этого в муниципальном районе в зоне паводка находятся 47 приусадебных участков, 446 земельных участков и 182 дачных участка в населённых пунктах Бычиха, Новотроицкое, Корсаково-1 и Корсаково-2, Елабуга, Вятское, Петропавловка, Казакевичево, Мичуринское, Воронежское-3, Воронежское-2, Фёдоровка, Князе-Волконское, Сергеевка, Свечино, Заозёрное, Малышево, Некрасовка, Кукан, Пасека. Выход воды отмечается на дорогах у сел Ровное, Константиновка и на отдельных улицах в селах Воронежское-3, Воронежское-2, с. Фёдоровка, с. Чернолесье и с. Челны.

В Нанайском районе в результате паводка в зоне подтопления остаётся 1 жилой дом в селе Дубовый Мыс. Также вода зашла на территорию 40 приусадебных участков, 69 земельных участков в населённых пунктах: Дубовый Мыс, Гасси, Синда, Маяк, Троицкое, Дада, Найхин, Славянка, Верхний Нерген. В то же время вода отмечается на участках дорог между селами Дубовый Мыс и Гасси, а также на дорогах к кладбищу с. Гасси, на внутри поселковых дорогах в селах Гасси, Синда, Дада, Найхин, Джонка, Славянка, Троицкое, Иннокентьевка, Верхний Нерген, Малмыж.

В Амурском районе в результате повышения уровней воды отмечается подтопление 5 приусадебных участков в г. Амурске и в селе Омми, расположенных в низинах. Также из-за разлива рек вода сохраняется на дороге между городом Амурском и селом Омми на 11 участках общей протяженностью 4 км на глубину до 0,5 м (имеется объездная дорога «Амурск-Эльбан-Омми»). Также отмечает подтопление на участках дорог внутри населенных пунктов в селах Джуен, Ачан, Болонь и на автодорогах - дорога г. Амурск – с. Омми (участок протяженностью 20,9 км на глубину до 1 м (имеется объездная дорога «Амурск-Эльбан-Омми»); дорога с. Эльбан – с. Омми, протяженностью 150 м на глубину 0,5 м.

В местах переливов дорог организуется работа дорожной техники для организации проезда.

По состоянию на утро 23 августа, по данным Дальневосточного УГМС, у г. Хабаровска, у сёл Елабуга, Троицкое, на р. Уссури у с. Новосоветское уровни воды выше отметок категории опасного явления. Уровни категории неблагоприятного явления и выше сохраняются на р. Амур в Нанайском и Комсомольском районах, на реках Уссури, Подхоренок, Кур. В Хабаровском районе на р. Кур с подходом воды с верхнего течения наблюдается подъем воды на 55 см/сутки. Затоплены поймы реки Амур от с. Елабуга до с. Тахта, на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Матай, Кия, Урми, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен, Уда на глубину 0,1-3,25 м. На утро уровень воды у г. Хабаровска составил 606 см (+4 см за сутки), в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

В результате прохождения паводка на малых реках Хабаровского края прогнозируется:

- на р. Кур у с. Новокуровка в Хабаровском районе к 23-24 августа достижение отметок 670-700 см (неблагоприятное явление - 650 см, опасное явление - 740 см),

- на р. Тунгуска у с. Архангеловка в Хабаровском районе к 25-28 августа достижение отметок 980-1030 см (неблагоприятное явление - 1000 см, опасное явление - 1080 см).

- в районе им. Лазо на р. Уссури у с. Новосоветское к 23 августа ожидается подъем до отметок категории опасного явления 700-720 см;

- в районе им. П. Осипенко на р. Амгунь у с. П.Осипенко гребень паводка ожидается 23-25 августа с уровнем воды 850-880 см (неблагоприятное явление – 900 см);

- в Тугуро-Чумиканском районе на р. Уда у с. Удское к 23 августа ожидаются уровни воды 650-680 (неблагоприятное явление - 750 см). Паводок проходит с подтоплением поймы на глубину 0,5-0,8 м, без угрозы хозяйственным объектам.

Ожидается подтопление сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, населенных пунктов, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.

Со смещением паводков с верхнего течения ожидаются уровни категории неблагоприятных и опасных явлений на р. Амур в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Ульчском районах, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском районах, в районе им. Лазо затопление поймы на глубину 1,0-4,0 м, подтопление дорог местного, краевого значения, линий связи, линий электропередач, населенных пунктов, не защищенных дамбами: гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, пп. Маяк, Дубовый Мыс, сс. Троицкое, Найхин, Дампта, Славянка, Верхний Нерген, Малмыж, Лончаково, Лермонтовка, Венюково, Кукелево, Забайкальское.

На реке Амур у г. Хабаровска до конца августа ожидаются уровни воды в пределах 630-680 см (при отметке опасного явления 600 см). Гребень паводка у г. Комсомольска-на-Амуре ожидается в период с 31августа по 2 сентября на уровне 700-750 см (при отметке опасного явления 650 см).

В связи со складывающейся гидрологической обстановкой на территории Хабаровского края она продолжает находиться на круглосуточном контроле Главного управления МЧС России по региону, Дальневосточного УГМС, органов власти различного уровня и других заинтересованных министерств и ведомств. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный обмен оперативными данными с различными ведомствами. На территории Хабаровского края развернуто 4 пункта временного размещения общей вместимостью 125 человек. В настоящее время люди в ПВР не отселялись. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено 241 человек и 105 единиц техники, в том числе 17 плавсредств.