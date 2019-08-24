В Комсомольск-на-Амуре срочно перебрасывают насосы и технику

Комсомольску-на-Амуре экстренно выделены мощные насосы и тяжелая техника, которую местные власти смогут использовать при защите от наводнения. По последним прогнозам, уровень Амура у города уже на следующей неделе может подняться до 7,5 метров, что станет критической отметкой для отдельных участков защитных сооружений. Планы по предупреждению возможных ЧС обсудили на оперативном совещании в правительстве края.

По информации пресс-службы правительства региона, из резерва в город направлено 2 насоса, способных перекачивать до 3,2 тысяч кубометров воды в час. Также под управление мэрии переданы 18 самосвалов, тяжелый бульдозер и экскаватор. К вечеру прибудут еще 8 большегрузов. Эта техника позволит закончить отсыпку дамб в местах, где есть угроза разлива воды.

Сейчас уровень воды возле города уже составляет 615 см. За сутки река прибавляет по 20-35 см. В городской черте подтоплено 13 дач, вода подошла к 3 жилым домам. Под угрозой находится территория поселков Хорпинский, Малая Хапсоль, микрорайон Менделеева.

- Слабые места есть на дамбе района Менделеева, где мы отсыпаем отдельные участки до уровня 8 метров. По отдельном плану обустраиваем защиту территории авиазавода. Для его прикрытия решено построить временную дамбу на Индустриальном шоссе со стороны поселка Хорпинский. В городе работает группировка из 6 единиц насосной техники, которые откачивают 4 тысячи кубометров воды в час. Опасность идет не только со стороны реки, но и от грунтовых вод. Они уже начали выходить на поверхность в местах водоемов, - доложило руководство администрации города.

По прогнозам синоптиков, вся следующая неделя опять будет находиться во власти дождей. Непогоду принесут циклоны, которые прольются ливнями в бассейне Амура, а также его притока Сунгари. Ученые зафиксировали, что от Сунгари поступления воды серьезно увеличились. При этом вскоре там выпадет еще до 30-50 мм осадков. Весь этот дождевой паводок вновь пойдет вниз по Амуру сначала в сторону Хабаровска, а затем и Комсомольска-на-Амуре. Гидрологи прогнозируют, что в очень сложной ситуации может оказаться не только город Юности, но и села Комсомольского района.

Напомним, что накануне губернатор Сергей Фургал создал отдельную рабочую группу, которой поручено помогать властям Комсомольска-на-Амуре в защите от стихии. Часть этой группы отправлена на место возможного ЧС, другая останется в Хабаровске для координации решений. Свою группировку сформировало и ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Сейчас эти силы также задействованы на защите города от паводка.