В Хабаровском крае финны помогут опробировать метод языковых гнезд



По данным Юнеско, 136 языков в России находятся в опасности, 20 уже признаны мертвыми. Есть большая вероятность того, что и Хабаровский край внесет свою лепту в книгу мертвых языков: амурский диалект нивхского языка находится в серьезной опасности, а орочский и негидальский языки практически исчезли. Исчезает язык - погибает народ. А это значит, что человеческая цивилизация лишается уникального культурного опыта.

- В селе Владимировка изучается негидальский язык во время занятий кружка национальной вышивки. Дети знают названия орнаментов, цветов. Кстати, недавно издан негидальский букварь. Орочский язык мы фактически утратили, потому что нет ни носителей языка, ни педагогов. В 2015-м и 2017-м годах в Хабаровске проходили курсы переподготовки. Например, учителей истории или начальных классов переучивали, чтобы они получили дипломы учителей родных для малочисленных народов языков и имели полное право преподавать в школах. Среди них не оказалось ни одного представителя орочского народа.



- Языка нет - народа нет, - говорит доцент кафедры теории и методики обучения краевого института развития образования Марина Тэмина. - Стоит упомянуть еще и то, что в образовании идут реформы. Теперь родной язык дети смогут изучать только в том случае, если родители напишут соответствующее заявление. Скорее всего, это ускорит вымирание аборигенных языков.

- Между Финляндией и Дальним Востоком очень давние связи, - рассказал Юха Янхунен. - Один из первых губернаторов Восточной Сибири был финн по национальности - барон Платон Фредерикс. Его дочь написала мемуары, где описаны аборигенные дальневосточные народы.

Конечно, в крае издаются новые учебные пособия по амурским языкам, буквари. Но есть и мировой опыт в деле сохранения аборигенных языков, и довольно успешый. Одним изсамых ярких примеров является язык маори в Новой Зеландии, где был впервые разработан метод языковых гнезд, показавший свою эффективность. Удалось возродить инари-саамский язык, на котором говорят на севере Европы, а также другие саамские языки в Финляндии, Швеции и Норвегии. Увенчалась успехом и программа по возрождению языка коренного народа Гавайских островов . Теперь носителей аборигенного языка так много, что гавайский язык используется даже в университетских программах. В нашем крае сегодня даже представить невозможно, чтобы в университете преподавание велось, к примеру, на эвенкийском языке.В России метод языковых гнезд успешно применяется на Сахалине. Есть первые положительные результаты в деле сохранения сахалинского диалекта нивхского языка. Теперь этот метод будет применен и в Хабаровском крае. Отправная точка - недельный семинар, организованный Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Ульчскогорайона совместно с краевым министерством образования и институтом развития образования. Лекции по передовым методикам прочтут финские ученые из Университета Хельсинки - профессор кафедры Восточноазиатских исследований, доктор филологических наук Юха Янхунен (его специализация - языки тунгусо-маньжурской группы), кандидатфилологических наук Екатерина Груздева - специалист по нивхскому языку. Третий финский специалист (да, да - финский, не удивляйтесь) - доктор наук Екатерина Протасова, специалист по дошкольному образованию.Янхунен считает, что в современном мире растет понимание необходимости сохранения разнообразия этносов, культур, языков и окружающей их среды.Мировой опыт показывает, что работа по возрождению этнических языков автоматически ведет к повышению самосознания его носителей, что в свою очередь стимулирует ихсоциальную и экономическую активность. Кроме того, известно, что приобретенное в раннем детстве двуязычие имеет только положительное влияние на умственное развитие человека. Двуязычному человеку всегда легче овладевать и другими языками. И он легче адаптируется в многоязычной среде.



Юрий Вязанкин