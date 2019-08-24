Производственный травматизм в Хабаровском крае медленно отступает



Сколько нелепостей таится в случайных смертях! И тут неважно - погиб или был тяжело травмирован человек по собственной глупости, по вине коллег по работе или вообще из-за совершенно посторонних людей. Стоит отметить, что на предприятиях и в организациях Хабаровского края в прошлом году было зарегистрировано 487 случаев производственного травматизма. А годом раньше, как отметили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования РФ, таких случаев было 523.

В целом динамика положительная. Вот только родне погибших и пострадавших вряд ли от этого легче. Как, например, можно успокоить семью машиниста крана-манипулятора, который получил задание на уборку железнодорожных шпал с полотна железной дороги. Без оформления наряда-допуска он самостоятельно установил свою технику в непосредственной близости от фидерной ЛЭП. Между прочим, напряжением в 27000 вольт. И начал погрузочно-разгрузочные работы. При погрузке очередной партии шпал мужчина слишком близко подвел стрелу крана к проводам линии электропередачи. В результате случилось страшное. Произошел так называемый электрический пробой. От полученного разряда мужчина мгновенно скончался.

Дальний Восток стал лучше беречь людей

Это было отмечено на региональном совещании Минтруда РФ, которое 25-26 июля состоялось в Якутске. Похвалили и наш Хабаровский край, где в первом квартале 2019 года произошло 102 несчастных случая на производстве: на 26 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А это свидетельствует об улучшении соблюдения техникибезопасности на предприятиях края. Ну или о сокращении производства.

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Полностью исключить инциденты и происшествия, конечно, невозможно. Но добиваться того, чтобы люди не гибли и не получали травмы, которые приводят к инвалидности, мы просто обязаны двигаться в этом направлении, - подчеркнул директор департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты России Валерий Корж.

Он также добавил, что президент страны Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов, регулирующих контроль и надзор в сфере охраны труда, и обновить нормативную базу. И подчеркнул, что «пора уже законодательно переходить от системы реагирования на несчастные случаи к полноценному предупреждению и профилактике таких происшествий на производстве. Поэтому реализация мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению безопасности работников станет приоритетной задачей».Сейчас с руководителей предприятий и людей, отвечающих за технику безопасности и охрану труда, спрашивают очень строго. Могут и к уголовной ответственности привлечь. Так что зад должен быть прикрыт, как говорится, со всех сторон. Ведь ни один руководитель не может быть абсолютно уверен в том, что его работник не получит производственную травму даже на ровном месте.Любопытный пример привела юрист Елена Туркина. Она убедительно рассказала, что если сотрудница не удержалась на пятнадцатисантиметровых каблуках, упала с лестницы и повредила себе, к примеру, шею, то виноват будет… руководитель. Если только он не докажет, что женщина была ознакомлена с инструкцией, в которой написано, что в офисе следует носить устойчивую обувь, а спускаясь по лестнице, держаться за поручни. Кроме того, юрист советует разработать алгоритм действий при несчастном случае и довести его до всех сотрудников, особенно до руководителей низшего и среднего звена. Быстрое и умелое оказание первой помощи пострадавшему не только может уменьшить тяжесть последствий травмы, но и, возможно, сохранить человеку жизнь. А сохранение обстановки происшествия и выявление свидетелей поможет более точно определить причины и виновников произошедшего, особенно если причиной послужили действия самого пострадавшего.Как, например, произошло с водителем лесовоза в Хабаровском районе, который погиб по собственной вине. Пройдя предрейсовый медицинский осмотр и получив путевой лист, выданный механиком, он выехал на верхний склад. Там водитель загрузил полуприцеп своего автомобиля двумя пачками бревен различного диаметра, после чего закрепил их так называемыми увязочными приспособлениями. Затем поехал на нижний склад.Преодолев без малого 200 километров, он встал под выгрузку. Выйдя из кабины лесовоза, начал снимать страховочные перекиды с крайней пачки бревен на полуприцепе. Вот только не убедился, что его разносортица лежит устойчиво, и отпустил зажимное приспособление. В результате из пачки выпало 122-килограммовое бревно. Как впоследствии выяснилось, во время транспортировки устойчивость бревен была нарушена. В результате водитель получил тяжелую травму головы, упал на землю и потерял сознание.Медицинская помощь ему уже не понадобилась. Смерть наступила от смешанного шока в результате закрытой тупой травмы головы и позвоночника.Брат погибшего подал исковое заявление в суд на ООО, в котором работал водитель лесовоза. До этого следователь отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях генерального и технического директоров общества-работодателя состава преступления. Вместе с тем он отметил, что «вред, причиненный жизни или здоровью граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, возмещается владельцем источника повышенной опасности независимо от его вины». Суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда и расходов на погребение в связи со смертью работника, которая произошла в результате несчастного случая.Кстати, как отмечают специалисты Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования, производственные травмы больше достаются мужчинам – они получают их в 1,5 раза чаще, чем женщины. А как показал анализ происшествий в 2018 году, самыми опасными видами деятельности стали пассажирские и грузовые перевозки - 35 несчастных случаев, лесозаготовки - 26 и строительство - 14. Основными причинами несчастных случаев становятся плохая организация рабочего процесса, недостаток контроля со стороны руководства предприятия за соблюдением правил охраны труда и нарушение требований безопасности.Несчастный случай на производстве - явление очень неприятное как для пострадавшего работника, так и для работодателя. Но кое о чем и тем, и другим следует помнить прежде всего. Юрист Елена Туркина обратила внимание на то, что в некоторых случаях травма, полученная в рабочее время, может квалифицироваться и как несчастный случай, не связанный с производством. Например, травмы, единственной причиной которых явилось алкогольное или наркотическое опьянение, либо смерть сотрудника по причине общего заболевания. Если установлено, что несчастный случай произошел из-за небрежности потерпевшего, то такое обстоятельство также может снимать ответственность с других лиц.Елена отметила, что комиссии, выясняющие обстоятельства дела, особенно при тяжелых случаях, как правило, изначально настроены недружелюбно по отношению к работодателю и будут пытаться найти малейшие нарушения, чтобы обвинить его в причинении вреда работнику. Для начала потребует привлечь к дисциплинарной ответственности. А дальше, в зависимости от допущенных нарушений и их последствий, должностные лица могут быть привлечены к ответственности как административной, так и уголовной, вплоть до лишения свободы.

Миллион за чужую жизнь

Водитель самоходного катка по неосторожности в буквальном смысле закатал другого работника на заправке под Хабаровском. В судебном заседании он признал факт наезда на потерпевшего и причинение ему телесных повреждений. До заключения трудового договора и приеме его на работу он был ознакомлен с должностной инструкцией, правилами внутреннего распорядка и инструкцией по охране труда. Но так получилось…

Он заступил на смену, утром должен был смениться, но ему необходимо было заправиться и передать технику. Он встал в очередь на заправку. Ждал своей очереди, перед собой видел всю колонну техники. Заправщик подошел к нему и начал светить в лицо фонарем, потом стал показывать радиус разворота, чтобы он развернулся и подъехал поближе. Пришлось сдавать назад. Посмотрев в левое зеркало, водитель никого не увидел, а в правое смотрел на заправщика. Ехал потихоньку, по указанию заправщика продолжал движение, но когда до конца дистанции оставалось около метра, заправщик повернулся к водителю боком и начал подавать знаки следующему, бросив руководить предыдущим. Водитель, в свою очередь, ждал команды «стоп». Когда почувствовал удар - отъехал вперед, выбежал. И только в этот момент увидел сбитого им мужчину.

Каким-либо иным образом нельзя было разглядеть происходящее позади. Равно как и услышать крики свидетеля наезда. Ведь техника работала на больших оборотах. С заправщиком о том, что он будет руководить действиями при движении задним ходом, водитель заранее не договаривался. Но водитель так заправлялся всегда, и обычно его действиями руководил заправщик. Суд признал водителя виновным в совершении неосторожного преступления. И назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы и штрафа в миллион рублей. За человеческую жизнь.



Вадим Решетняк







