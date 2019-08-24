В Хабаровске в подтопленных домах проверят инженерное оборудование

Несмотря на получение паспортов готовности к зиме, специальная комиссия еще раз обследует подвалы многоэтажек, где побывала вода, проверит герметичность теплоизоляции, работу элеваторных узлов, а также исправность электропроводки. Всего в краевом центре более 50% домов уже получили допуски к работе в грядущий отопительный период.

В поселке имени Горького в подвалах домов, откуда еще в начале этой недели насосы выкачивали кубометры воды, слесари на трубах меняют теплоизоляцию, регулируют задвижки. Им еще предстоит просушить помещения, и только после этого побелить стены.

«Инженерные системы в исправном состоянии, но, несмотря на это, нужно еще провести небольшие работы в подвальных помещениях. До отопительного сезона остается месяц, мы успеем, если не будет больше никаких катаклизмов», - рассказал директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович.

Для подготовки жилого фонда к зиме управляющие компании и ТСЖ все лето латали кровли домов, утепляли подъезды, по желанию собственников устанавливали в них пластиковые окна. В Хабаровске из более чем четырех тысяч многоэтажек 2560 уже получили паспорта готовности. Под пристальным вниманием энергетиков жилые дома, которые попали в зону затопления.

«Теплоснабжающие компании еще раз проверят исправность тепловых узлов. Все допуски к работе в предстоящем отопительном сезоне жилищники по распоряжению мэра города должны получить к 15 сентября»,- рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров.

К запуску отопления готовятся и коммунальщики: в этом году в краевом центре к началу октября будет отремонтировано около 20 километров как магистральных, так и внутриквартальных сетей.