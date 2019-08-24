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В Хабаровске в подтопленных домах проверят инженерное оборудование
Несмотря на получение паспортов готовности к зиме, специальная комиссия еще раз обследует подвалы многоэтажек, где побывала вода, проверит герметичность теплоизоляции, работу элеваторных узлов, а также исправность электропроводки. Всего в краевом центре более 50% домов уже получили допуски к работе в грядущий отопительный период.
В поселке имени Горького в подвалах домов, откуда еще в начале этой недели насосы выкачивали кубометры воды, слесари на трубах меняют теплоизоляцию, регулируют задвижки. Им еще предстоит просушить помещения, и только после этого побелить стены.
Для подготовки жилого фонда к зиме управляющие компании и ТСЖ все лето латали кровли домов, утепляли подъезды, по желанию собственников устанавливали в них пластиковые окна. В Хабаровске из более чем четырех тысяч многоэтажек 2560 уже получили паспорта готовности. Под пристальным вниманием энергетиков жилые дома, которые попали в зону затопления.
К запуску отопления готовятся и коммунальщики: в этом году в краевом центре к началу октября будет отремонтировано около 20 километров как магистральных, так и внутриквартальных сетей.
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