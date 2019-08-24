Хабаровск ждет фестиваль «Золотая маска»



Осенью 2019 года будет запущена государственная программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Беспрецедентная по содержанию и уровню задач, она рассчитана на два года. Первым событием, открывающим программу, станет фестиваль «Золотая маска» на Дальнем Востоке. С 26 августа по 15 сентября в двух ключевых городах региона - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре будут показаны спектакли - номинанты и лауреаты Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

В Хабаровске фестиваль «Золотая маска» пройдет в третий раз. Первые проекты состоялись здесь в 2008 и 2012 годах. С Хабаровском «Золотую маску» связывают давние творческие связи: Краевой театр драмы, Театр юного зрителя, Музыкальный театр и Театр кукол не раз становились номинантами премии, а после привозили главную театральную награду в Хабаровск. Спектакли этих театров, участвовавшие во внеконкурсных программах московского фестиваля - «Маске Плюс» и «Детском Weekend’е», всегда вызывали неизменный интерес у столичного зрителя. В афише проекта этого года - постановки ведущих московских театров, а также один спектакль из Санкт-Петербурга. Помимо спектаклей проект включает образовательную программу. В Комсомольске-на-Амуре «Золотая маска» побывает впервые, что является важным этапом в развитии региональной деятельности фестиваля.

Афиша «Золотой маски» в Хабаровском крае:

26 августа – «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» (Московский Художественный театр им. А.П. Чехова), 19:00, Музыкальный театр, Хабаровск.

26 августа – «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» (Московский Художественный театр им. А.П. Чехова), 19:00, Театр драмы, Комсомольск-на-Амуре.

3 сентября – «ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА» (Театр им. А.С. Пушкина, Москва), 19:00, Музыкальный театр, Хабаровск.

6 сентября – «ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА» (Театр им. А.С. Пушкина, Москва), 19:00, Театр драмы, Комсомольск-на-Амуре.

6 сентября – «ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ НА СЕВЕР» (Театр «Балет Москва», Москва), 19:00, Театр драмы, Хабаровск.

7 сентября – «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва), 18:00, Музыкальный театр, Хабаровск.

8 сентября – «ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ НА СЕВЕР» (Театр «Балет Москва», Москва), 17:00, Театр драмы, Комсомольск-на-Амуре.

8 сентября – «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва), 18:00, Музыкальный театр, Хабаровск.

11 сентября – «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва), 19:00, Театр драмы, Комсомольск-на-Амуре.

11 сентября – «ДЖЕКИЛЛ&ХАЙД» (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург), 19:00, Музыкальный театр, Хабаровск.

12 сентября – «ДЖЕКИЛЛ&ХАЙД» (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург), 19:00, Музыкальный театр, Хабаровск.

13 сентября – «ОСТОРОЖНО, ЭЛЬФЫ!» (Театр Наций, Москва), 13:00, Театр драмы, Хабаровск.

13 сентября – «ОСТОРОЖНО, ЭЛЬФЫ!» (Театр Наций, Москва), 19:00, Театр драмы, Хабаровск.

15 сентября – «ОСТОРОЖНО, ЭЛЬФЫ!» (Театр Наций, Москва), 13:00, Театр драмы, Комсомольск-на-Амуре.

15 сентября – «КАРЛИК НОС» (Театр-Театр, Пермь), 13:00, Музыкальный театр, Хабаровск.

15 сентября – «ОСТОРОЖНО, ЭЛЬФЫ!» (Театр Наций, Москва), 17:00, Театр драмы, Комсомольск-на-Амуре.

15 сентября – «КАРЛИК НОС» (Театр-Театр, Пермь), 17:00, Музыкальный театр, Хабаровск.





Материал подготовлен по материалам официального сайта Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».