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Что и как следует делать, дабы жизнь в Хабаровском крае стала лучше?
«На Дальнем Восток есть все для человека. Нет только достойного уровня жизни»,- считает старожил и патриот края Виктор Рахуба. Мы продолжаем публиковать отклики на «Обращение к жителям Хабаровского края» от группы инициативных граждан, опубликованного в газете «Молодой дальневосточник XXI век» № 31 31 июля-7 августа 2019 года.
В этот раз свое видение проблемы, мнение о том, что и как следует делать, дабы жизнь земляков в крае стала лучше, изложил коренной дальневосточник, председатель общественного совета ХРОУ «Культурное наследие» Виктор Рахуба.
Рахуба считает, что для привлечения внимания властей к своим предложениям инициативной группе надо задействовать самые широкие слои населения.
Стоит, по словам бывшего инженера Рахубы, и иное производство организовать.
В крае есть альтернативные пути-дороги. Посмотрите на Амур, это же трасса, открытая на полгода. Что нам мешает, как в прежние времена, «поднять на крыло», в том числе, малую гидроавиацию? Ведь было регулярное сообщение по «голубым дорогам» - суда на подводных крыльях «летали» и теплоходы ходили. Для удобства русло Амура постоянноуглубляли, работало два десятка земснарядов. Сейчас некому этим заниматься, два земснаряда осталось и те еле-еле работают.
Казалось бы, какая разница в количестве земснарядов? Но и тут, по мнению Виктора Рахубы, есть над чем задуматься:
- Вы посмотрите, что с Амуром творится?! Мели, косы, перекаты - как такового русла нет. Когда работали земснаряды, пропускная способность реки была гораздо больше. Это касается и потоков «большой воды». Если Амур не может пропустить паводок, то вода разливается вширь.
- Хватит фантазировать, стоит обратиться к реальной жизни, считает Виктор Рахуба:
- Край у нас большой, а дороги - одно название! Надо строить не на год и меньше, а надолго. Ввравнивать полотно дороги, отсыпать по нормам. А вместо расползающегося через полгода асфальта применять армированный бетон. Дорого? Гораздо менее накладно, чем раз в полгода «латать и штопать дорожное полотно». Говоря о транспортной инфраструктуре, нельзя обходить стороной глобальный проект - железнодорожное сообщение с Японией через Сахалин и с Америкой через Чукотку и Аляску. Большой стране – большие проекты.
Эдуард Попов
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