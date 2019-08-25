Что и как следует делать, дабы жизнь в Хабаровском крае стала лучше?



«На Дальнем Восток есть все для человека. Нет только достойного уровня жизни»,- считает старожил и патриот края Виктор Рахуба. Мы продолжаем публиковать отклики на «Обращение к жителям Хабаровского края» от группы инициативных граждан, опубликованного в газете «Молодой дальневосточник XXI век» № 31 31 июля-7 августа 2019 года.

В этот раз свое видение проблемы, мнение о том, что и как следует делать, дабы жизнь земляков в крае стала лучше, изложил коренной дальневосточник, председатель общественного совета ХРОУ «Культурное наследие» Виктор Рахуба.



- Мои предки в числе первых еще в 1887 году прибыли на Дальний Восток, - рассказывает Виктор Иванович. - Я представитель уже седьмого поколения моих родственников, обосновавшихся здесь. Вахтовый метод освоения Дальнего Востока? Это бред! Никаких гастарбайтеров не надо, тут и думать нечего. Надо воспользоваться опытом Арабских Эмиратов. И каждому коренному жителю краю выплачивать этакую ренту - порядка 20 тысяч рублей в месяц. У нас ведь богатейший край и не так много населения. Всякие разные коэффициенты и прочее, это не для простого человека. Сбегут старики-пенсионеры, за ними уедут и их дети. Осталось только законодательно установить, кого можно причислять к коренным дальневосточникам.

- Стоит организовать по городу и по краю специальные пункты, куда любой гражданин может прийти со своим идеями и предложениями. И оставить свою подпись под обращением к властям. И обязательно нужен «локомотив», который наши чаяния будет в Москве продавливать, - считает Виктор Рахуба. - Отток населения уже сказался на высшей школе. В 70-80 годы прошлого века только в Политене училось более 22 тысяч студентов. Сейчас в ТОГУ, вместе с входящим в его состав педагогическим институтом, 9 тысяч студентов. В основе решения проблем с кадрами, в том числе инженерными, лежит развитие производства в крае. Необходимо расширить программы судостроения, пересмотреть логистику. Ведь была у нас попытка организации своего прорывного производства - завод «Сплав». Я считаю, что на «Сплаве» надо либо восстановить производство, либо отдать такие большие площади под спортивные сооружения.Ну не идет там торговля!

- Да та же металлургия - для нее у нас есть все необходимое, - уверен Виктор Иванович. - Есть запасы железа - в ЕАО, уголь-кокс из Нерюнгри. Большие запасы медных и оловянных руд, которые можно здесь перерабатывать. А не гнать на Урал. При этом следует произвести переоценку электроэнергии и транспортных тарифов. Но обязательно все надо делать по конкретной программе, по конкретным производствам, не размазывая по всей территории.

Рахуба считает, что для привлечения внимания властей к своим предложениям инициативной группе надо задействовать самые широкие слои населения.Стоит, по словам бывшего инженера Рахубы, и иное производство организовать.В крае есть альтернативные пути-дороги. Посмотрите на Амур, это же трасса, открытая на полгода. Что нам мешает, как в прежние времена, «поднять на крыло», в том числе, малую гидроавиацию? Ведь было регулярное сообщение по «голубым дорогам» - суда на подводных крыльях «летали» и теплоходы ходили. Для удобства русло Амура постоянноуглубляли, работало два десятка земснарядов. Сейчас некому этим заниматься, два земснаряда осталось и те еле-еле работают.- Вы посмотрите, что с Амуром творится?! Мели, косы, перекаты - как такового русла нет. Когда работали земснаряды, пропускная способность реки была гораздо больше. Это касается и потоков «большой воды». Если Амур не может пропустить паводок, то вода разливается вширь.- Край у нас большой, а дороги - одно название! Надо строить не на год и меньше, а надолго. Ввравнивать полотно дороги, отсыпать по нормам. А вместо расползающегося через полгода асфальта применять армированный бетон. Дорого? Гораздо менее накладно, чем раз в полгода «латать и штопать дорожное полотно». Говоря о транспортной инфраструктуре, нельзя обходить стороной глобальный проект - железнодорожное сообщение с Японией через Сахалин и с Америкой через Чукотку и Аляску. Большой стране – большие проекты.



Эдуард Попов